Los creadores de Call of Duty fueron presionados para hacer un juego donde Irán atacaba a Israel

Esa presión les llego desde arriba, pero la inmensa mayoría se negaron, quedando el proyecto en tan solo una propuesta. Si estos días le echas un vistazo a la televisión y, más concretamente, a programas de noticias, de poco se habla más que de los ataques de Estados Unidos contra Irán. Se estima que la operación ha dejado, por el momento y como poco, más de mil muertos. Y vosotros, que estáis leyendo esta web de prensa especializada sobre videojuegos, os preguntaréis "¿qué tiene que ver esto con los juegos?" Pues se ha acabado relacionando...
Muy sutil no era
m.youtube.com/watch?v=fQtRn6vAA_4&pp=0gcJCY4Bo7VqN5tD
Aquí hay mucha gente que no se entera, pero cuando todas las industrias (cine, TV, juegos, etc) te cuentan siempre la historia del mismo lado, lo que era entretenimiento se convierte en propaganda.
Pero ya sabes, es mucho más fácil engañar a la gente a que ésta reconozca que ha sido engañada, aunque lo vea con sus propios ojos.