La creadora de Miles Morales no recibe regalías por ninguna licencia del Spider-Verse: “¡Ojalá! Sería multimillonaria”

Sara Pichelli es una artista italiana que creó en 2011 al personaje de Miles Morales, haciendo su primera aparición en los cómics en el tomo Ultimate Fallout #4
. Ese año, se alzó con los premios a Mejor artista y Mejor debutante en los Stan Lee, así como con el Favourite Newcomer Artisten en los Premios Eagle. Durante la CCXP de Brasil, le preguntaron a Pichelli sobre el dinero que recibía por las películas, videojuegos y demás productos relacionados con el personaje, y su dibujante confesó: “¡Ojalá! Ni lo menciones... Sería multimillonaria".
Quien crea el personaje? El que lo escribe o el que pone a un afrolatino generico un skin de spiderman? Porque no hablamos ahora de un lee-ditko en el que el segundo puede apropiarse del iconico diseño del traje....no.... Nada en miles es memorable salvo su historia, y eso es de bendis.
Y ademas en dc y marvel los autores no mantienen derechos sobre las creaciones que hacen para las editoriales, lo que provoco en su dia el nacimiento de image por ejemplo....
Resumiendo, a llorar a la lloreria