edición general
5 meneos
25 clics
La creadora de Miles Morales no recibe regalías por ninguna licencia del Spider-Verse: “¡Ojalá! Sería multimillonaria”

La creadora de Miles Morales no recibe regalías por ninguna licencia del Spider-Verse: “¡Ojalá! Sería multimillonaria”

Sara Pichelli es una artista italiana que creó en 2011 al personaje de Miles Morales, haciendo su primera aparición en los cómics en el tomo Ultimate Fallout #4. Ese año, se alzó con los premios a Mejor artista y Mejor debutante en los Stan Lee, así como con el Favourite Newcomer Artisten en los Premios Eagle. Durante la CCXP de Brasil, le preguntaron a Pichelli sobre el dinero que recibía por las películas, videojuegos y demás productos relacionados con el personaje, y su dibujante confesó: “¡Ojalá! Ni lo menciones... Sería multimillonaria".

| etiquetas: miles morales , regalías , pago , beneficio , spider-verse , marvel , sony
4 1 0 K 51 ocio
5 comentarios
4 1 0 K 51 ocio
Torrezzno #2 Torrezzno
Encima que crea el primer spiderman negro se lo pagan así.
0 K 20
Battlestar #4 Battlestar
Para ser justos lo que vende es la marca Spiderman que ya estaba creado.
0 K 10
#1 NoMeVeas
Las leyes de copyright y derechos de autor es para proteger ricos, no al vulgo
0 K 8
#3 lordban
Caso extremo de go woke, go broke, en este caso se ha mantenido broke :troll:
0 K 7
#5 Nastar
Miles morales, al igual que el peter parker ultimate, son creacion de brian michael bendis, la sara era simplemente la dibujante, y ni siquiera la mas importante de ultimate spiderman (bagley se lleva ese honor, con 110 numeros)

Quien crea el personaje? El que lo escribe o el que pone a un afrolatino generico un skin de spiderman? Porque no hablamos ahora de un lee-ditko en el que el segundo puede apropiarse del iconico diseño del traje....no.... Nada en miles es memorable salvo su historia, y eso es de bendis.

Y ademas en dc y marvel los autores no mantienen derechos sobre las creaciones que hacen para las editoriales, lo que provoco en su dia el nacimiento de image por ejemplo....

Resumiendo, a llorar a la lloreria
0 K 7

menéame