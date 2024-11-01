edición general
El coste de tener un coche ha crecido un 27% entre 2020 y 2025

El Coste Total de Propiedad (TCO) de un vehículo ha aumentado un 27% desde 2020. El TCO es el coste real que implica poseer y utilizar un automóvil durante todo su ciclo de vida, incluyendo no solo el precio de compra, sino también el consumo de combustible o energía, mantenimiento y reparaciones, seguros y asistencia, impuestos de circulación y coste financiero. Entre 2020 y 2025 se ha producido una “tormenta perfecta” en la que todos los elementos que influyen en el TCO de un vehículo han subido a la vez y de forma considerable.

#1 bizcobollo
Últimamente todo son tormentas perfectas para la subida de precios. Es curioso que no se den esas tormentas para la subida de salarios.
#4 mariopg *
#1 el pueblo tiene muchísimas tragaderas, y lo saben
el límite debe rondar el derecho de pernada
gokurako #2 gokurako
De tenerlo, y de comprarlo...
bronco1890 #3 bronco1890
Más o menos como el IPC
