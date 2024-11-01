El coste de tener un coche ha crecido un 27% entre 2020 y 2025

El Coste Total de Propiedad (TCO) de un vehículo ha aumentado un 27% desde 2020. El TCO es el coste real que implica poseer y utilizar un automóvil durante todo su ciclo de vida, incluyendo no solo el precio de compra, sino también el consumo de combustible o energía, mantenimiento y reparaciones, seguros y asistencia, impuestos de circulación y coste financiero. Entre 2020 y 2025 se ha producido una “tormenta perfecta” en la que todos los elementos que influyen en el TCO de un vehículo han subido a la vez y de forma considerable.