La Corte Penal Internacional ve 'posible' organizar una audiencia de cargos contra Putin o Netanyahu, aunque sea en ausencia de los acusados

La CPI no cuenta con fuerzas policiales y depende de los países para arrestar a los sospechosos y trasladarlos al tribunal, lo que es muy poco probable en el caso de Putin o Netanyahu. [...] El fiscal afirmó que las ventajas de dicha audiencia sin presencia de los acusados son preservar las pruebas y dar voz a las víctimas.
| etiquetas: corte penal internacional , netanyahu , putin , trump
La Corte Penal Internacional criticó el viernes las sanciones estadounidenses en su contra, afirmando que asimilaban a sus altos funcionarios a “terroristas y narcotraficantes”. El tribunal de La Haya también declaró que era “factible” celebrar una audiencia en ausencia contra personalidades de alto rango como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin