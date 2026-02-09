edición general
"Corrupto": Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón

El magnate tecnológico y hombre más rico del mundo comparte un mensaje en el que vuelve a agitar el fantasma de la conspiración electoral para acusar al Gobierno español de regularizar a miles de personas migrantes como mecanismo para ganar votos

Barney_77 #2 Barney_77
No sé por qué le dan cancha al imbécil de Musk
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
#2 Pues a Podemos, con unos resultados desastrosos... no para de darle cancha a esos i-*^*^bélices.

Las declaraciones de Podemos ...

- "La culpa es de la gente que no sabe votar bien"
- "La culpa es de la ultra derecha"
- "La culpa es de Franco"
PasaPollo #7 PasaPollo
#5 Impresionante cómo te las arreglas para hablar de Podemos en una noticia sobre Musk.
#4 Leon_Bocanegra
Joder, hay que tener muchas ganas de manipular ,para seguir con la cantinela de que los inmigrantes se regularizan para obtener votos.

Pero que ventaja tiene la posibilidad de obtener a futuro ,algunos cuantos votos el día que esa gente obtenga la nacionalidad (porque ahora no pueden votar) si el mismo hecho de regularizarlos ya te está lastrando electoralmente en el presente?
Ovlak #9 Ovlak
#4 Es relato. Relato que, por desgracia, cala. Añado yo: ¿por qué un inmigrante regularizado va a votar, necesariamente, al partido que lo regularizó si ya lo regularizó? El voto en este país es secreto y la gente va a votar lo que le dé la gana.
#12 Leon_Bocanegra
#9 correcto, por eso puse lo de "posibilidad de obtener a futuro ,algunos cuantos votos

Porque no todos tienen porqué votar al partido que les regularizó
TikisMikiss #13 TikisMikiss
#4 Claro que es de primero de manipulación, el problema es cuando llegan personajas inútiles y totalmente retardadas mentales como Irene Montero (chupito), que se convierte en la primera bocachancla que alimenta semejante subnormalidad desde la "izquierda".

Se retroalimenta con la ultraderecha como cucaracha con la basura, la ultraderecha se inventa bulos de retardados y anormales como la susodicha hacen suyos esos bulos dándoles la razón.

Todo esto sin dejar de lado el hecho de que…   » ver todo el comentario
#15 Leon_Bocanegra *
#13 a ver si lo entiendo, la Montero es una inútil y una retardada mental,no?

Pues el problema lo tienen los que se creen las cosas que dice una inútil y retardada mental.
Yo si considero a alguien inútil y retardada mental, lo último que hago es tomar en serio sus palabras.
ewok #11 ewok
Corrupto, dice el que le preguntaba a Epstein cuándo era su próxima fiesta loca.
Rogue #8 Rogue
Elon, pederasta  media
#10 PerritaPiloto
Si Elon Musk fuese un político sería el que tiene mayores promesas incumplidas. Es que nada en su visión y sus planes se van hacer realidad de la manera que el ha dicho.

Al final estará enviando robots a Marte. Los robots tendrán mejor autopilot que los coches Tesla, con lidar claro. No es de recibo perder robots increíblemente caros en un entorno donde no pueden echar la culpa al usuario.

Y Starship a la Luna, en una misión en cuyo desempeño no es adecuado, pero cobra de la NASA.…   » ver todo el comentario
pitercio #14 pitercio
Está como loco por venir aquí a llamar taxis desde algún escenario.
NeilWoodyer #1 NeilWoodyer *
Si los de aquí no te votan, siempre puedes importar votantes. A coste cero

Una inversión para el futuro.

La grandeza de la democracia xD
#3 pascuaI
#1 Por supuesto. ¿Por qué crees que PP y Vox llevan años trayéndose latinos al peso a este país? ¿Por humanidad? xD
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#1 Se refiere a los cubanos o venezolanos en EEUU? :troll:

Ah, no, que EEUU no tiene bloqieados económicamente a estos paises, últimamente también físicamente, ni el gobierno les regala(o más bien regalaba) la visa en base a considerarlos refugiados y otras leyes específicas para los emigrantes de estos países y que les permitió durante décadas a los Republicanos ganar Florida


Buen bulo de Elon, pero La regularización no es dar nacionalidad

Como diría Ironside: Te convierte en civil pero no da la ciudadanía, y con ello el derecho al voto  media
