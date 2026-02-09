"Corrupto": Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón

El magnate tecnológico y hombre más rico del mundo comparte un mensaje en el que vuelve a agitar el fantasma de la conspiración electoral para acusar al Gobierno español de regularizar a miles de personas migrantes como mecanismo para ganar votos
| etiquetas: elon musk , pedro sánchez , inmigración
Las declaraciones de Podemos ...
- "La culpa es de la gente que no sabe votar bien"
- "La culpa es de la ultra derecha"
- "La culpa es de Franco"
Pero que ventaja tiene la posibilidad de obtener a futuro ,algunos cuantos votos el día que esa gente obtenga la nacionalidad (porque ahora no pueden votar) si el mismo hecho de regularizarlos ya te está lastrando electoralmente en el presente?
Porque no todos tienen porqué votar al partido que les regularizó
Se retroalimenta con la ultraderecha como cucaracha con la basura, la ultraderecha se inventa bulos de retardados y anormales como la susodicha hacen suyos esos bulos dándoles la razón.
Todo esto sin dejar de lado el hecho de que… » ver todo el comentario
Pues el problema lo tienen los que se creen las cosas que dice una inútil y retardada mental.
Yo si considero a alguien inútil y retardada mental, lo último que hago es tomar en serio sus palabras.
Al final estará enviando robots a Marte. Los robots tendrán mejor autopilot que los coches Tesla, con lidar claro. No es de recibo perder robots increíblemente caros en un entorno donde no pueden echar la culpa al usuario.
Y Starship a la Luna, en una misión en cuyo desempeño no es adecuado, pero cobra de la NASA.… » ver todo el comentario
Una inversión para el futuro.
La grandeza de la democracia
Ah, no, que EEUU no tiene bloqieados económicamente a estos paises, últimamente también físicamente, ni el gobierno les regala(o más bien regalaba) la visa en base a considerarlos refugiados y otras leyes específicas para los emigrantes de estos países y que les permitió durante décadas a los Republicanos ganar Florida
Buen bulo de Elon, pero La regularización no es dar nacionalidad
Como diría Ironside: Te convierte en civil pero no da la ciudadanía, y con ello el derecho al voto