Correos subirá un 7,9% el precio de los sellos nacionales y un 5,5% el de paquetes el 2026

Correos subirá un 7,87% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales para el próximo año 2026, al mismo tiempo que el paquete azul de menos de un kilo de peso se encarecerá un 5,49%, muy por encima del IPC.
2019: Beneficio neto de 14,8-17,7 millones de euros.
2020: Pérdidas de 250-264 millones de euros.
2021: Pérdidas de 105-132 millones de euros.
2022: Pérdidas de 198-279 millones de euros.
2023: Pérdidas de 125 millones de euros.
2024: Pérdidas superiores a 200 millones de euros.
Se supone que es una empresa pública pero no se gestiona como tal.