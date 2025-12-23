edición general
4 meneos
10 clics
Correos subirá un 7,9% el precio de los sellos nacionales y un 5,5% el de paquetes el 2026

Correos subirá un 7,9% el precio de los sellos nacionales y un 5,5% el de paquetes el 2026

Correos subirá un 7,87% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales para el próximo año 2026, al mismo tiempo que el paquete azul de menos de un kilo de peso se encarecerá un 5,49%, muy por encima del IPC.

| etiquetas: correos , inflación , ipc , españa
4 0 0 K 44 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 44 actualidad
#1 JGG *
Pero Correos no es una empresa pública? Por qué sube entonces los precios por encima del IPC? También es malvada?
0 K 14
#3 poxemita *
Las leires no se pagan solas, y a saber si acaban otro año más con perdidas.

2019: Beneficio neto de 14,8-17,7 millones de euros.
2020: Pérdidas de 250-264 millones de euros.
2021: Pérdidas de 105-132 millones de euros.
2022: Pérdidas de 198-279 millones de euros.
2023: Pérdidas de 125 millones de euros.
2024: Pérdidas superiores a 200 millones de euros.
0 K 12
berkut #4 berkut
Joder. Casi a 1 euro se va a poner enviar una carta
0 K 11
alfema #5 alfema
Yo todavía tengo por casa sin usar los sellos conmemoriativos del centenario del PCE que quisieron prohibir (1) y que se siguen vendiendo (2).

(1) La jueza paralizó el sello del PCE por “la proximidad de la fecha de emisión” antes de entrar al fondo del asunto
(2) Sello centenario PCE 1921-2021
0 K 11
Skiner #2 Skiner
#0 Una vergüenza que suban los precios de esa manera impresentable una vez más.
Se supone que es una empresa pública pero no se gestiona como tal.
0 K 7

menéame