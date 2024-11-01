edición general
Correos se cobra la primera cabeza tras el fracaso en la venta de seguros de Axa

Correos se marcó como objetivo en los primeros meses de esta nueva andadura vender 66.000 pólizas, lo que supondría unas primas de 21 millones de euros y unos ingresos para el operador postal de 6,3 millones de euros, siempre que se alcanzase el margen de beneficio esperado. La realidad tras ocho meses de proyecto es que se han conseguido unas 6.500 pólizas, que suponen algo menos de 1,5 millones de euros y 220.000 euros de beneficio total para Correos, según fuentes internas de la empresa postal...

etiquetas: correos , pedro saura , axa , seguros , empresas publicas
actualidad
11 comentarios
actualidad
Natxelas_V #4 Natxelas_V
Qué vergüenza que los empleados de correos tengan que hacer esto. Esos 1000 millones de "déficit" debería de ponerlos el Estado y a correr. Correos debería ser un servicio, no un negocio.
#6 didodido
#4 Sería lo único que privatizaría del todo. Menudo nido de enchufados.
#7 soberao *
#4 En todos los países de occidente están privatizando y hundiendo el servicio postal a conciencia. Quieren que correos y la paquetería funcione como los repartidores de comida, con falsos autónomos, sin plantilla y pagando una miseria por envíos realizados.
Compras cualquier cosa en EE.UU o en UK o en Europa y se actualiza el seguimiento de semana en semana. Compras algo de China y lo tienes en casa en una semana y los gastos de envío mucho menores.
Y te dan la excusa de que ya nadie envía cartas, cuando la paquetería es como en navidad casi todo el año.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Correos ha conseguido casi 30 veces menos de beneficio de lo esperado. Por otra parte, la directiva había calculado un beneficio por cada póliza de en torno a un 25% o 30%. La realidad es que la rentabilidad está en torno a un 15% en el caso más halagüeño...
Kantinero #3 Kantinero
Lo compensan con la ONCE, se empeñan en vendermelos todos los días
Robus #9 Robus
No se vosotros, pero yo he tenido algunas experiencias de paquetería con la gente de Correos, no los he contratado nunca, normalmente me encuentro que me envian un producto por Correos y yo no me lo esperaba.

He tenido problemas con ellos, no con otros servicios (ni UPS, ni FedEx, ni Amazon, ni DHL) para mi han pasado a ser un servicio a evitar, y por no hablar de lo que pretenden cobrarte por aduanas.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
estaría bien un estudio independiente de cuánto han aumentado los retrasos y envíos erróneos o devoluciones en las entregas de cartas y paquetería. estarán al mismo nivel que el maravilloso plan de convertir al personal de Correos en comerciales de una aseguradora privada? a mí no me ha pasado, pero si una de tantas veces que me han obligado a desplazarme a sus oficinas para recoger algo, la persona que me "atiende" abre la boca para ofrecerme mierdas de Axa o de cualquier otro…   » ver todo el comentario
#8 cfs84
a quien se le ocurre poner a Correos como vendedores de seguros privados
Robus #10 Robus
#8 Mejor aun: A quien se le ocurre a ponerlos a vender seguros privados y hacer las cuentas de la lechera... suponiendo que la lechera trasnporta una cisterna del tamaño de un camión en vez de una jarra.
#5 Galton
Nothing looks impossible to someone who hasn´t have to do it!! :palm:
obmultimedia #11 obmultimedia
#5 ostia con el bot que se ha equivocado de idioma y lo ha dejado en predeterminado (ingles).
