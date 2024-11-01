Correos se cobra la primera cabeza tras el fracaso en la venta de seguros de Axa

Correos se marcó como objetivo en los primeros meses de esta nueva andadura vender 66.000 pólizas, lo que supondría unas primas de 21 millones de euros y unos ingresos para el operador postal de 6,3 millones de euros, siempre que se alcanzase el margen de beneficio esperado. La realidad tras ocho meses de proyecto es que se han conseguido unas 6.500 pólizas, que suponen algo menos de 1,5 millones de euros y 220.000 euros de beneficio total para Correos, según fuentes internas de la empresa postal...