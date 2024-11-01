Correos se cobra la primera cabeza tras el fracaso en la venta de seguros de Axa

Correos se marcó como objetivo en los primeros meses de esta nueva andadura vender 66.000 pólizas, lo que supondría unas primas de 21 millones de euros y unos ingresos para el operador postal de 6,3 millones de euros, siempre que se alcanzase el margen de beneficio esperado. La realidad tras ocho meses de proyecto es que se han conseguido unas 6.500 pólizas, que suponen algo menos de 1,5 millones de euros y 220.000 euros de beneficio total para Correos, según fuentes internas de la empresa postal...
| etiquetas: correos , pedro saura , axa , seguros , empresas publicas
Compras cualquier cosa en EE.UU o en UK o en Europa y se actualiza el seguimiento de semana en semana. Compras algo de China y lo tienes en casa en una semana y los gastos de envío mucho menores.
Y te dan la excusa de que ya nadie envía cartas, cuando la paquetería es como en navidad casi todo el año.
He tenido problemas con ellos, no con otros servicios (ni UPS, ni FedEx, ni Amazon, ni DHL) para mi han pasado a ser un servicio a evitar, y por no hablar de lo que pretenden cobrarte por aduanas.