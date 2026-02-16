Corea del Norte regala nuevos apartamentos a familias de soldados muertos luchando por Rusia (ENG)

El líder norcoreano Kim Jong Un presidió una ceremonia de inauguración que conmemoró la finalización de un nuevo bloque de apartamentos para las familias de los soldados muertos luchando junto a las tropas rusas en la guerra contra Ucrania, informaron los medios estatales el lunes. "La nueva calle ha sido construida gracias al ardiente deseo de nuestra patria que desea que... sus excelentes hijos, que defendieron las cosas más sagradas sacrificando sus cosas más valiosas, vivirán para siempre", dijo Kim en un discurso publicado por la Agencia