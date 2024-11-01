edición general
9 meneos
17 clics

El control de Irán sobre Ormuz significa que hoy exporta más petróleo que antes de la guerra [EN]

Teherán está dejando pasar por el estrecho a los barcos que transportan su crudo, mientras que ahuyenta a los demás. Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Ormuz que antes de la guerra, lo que demuestra que controla una vía marítima estratégica que ha cerrado al resto de productores de petróleo de la región. Mientras los productores de petróleo árabes del Golfo, desde Arabia Saudí hasta Irak, reducen la producción y se apresuran a buscar nuevas rutas que eviten el estrecho, Irán sigue operando con normalidad, según datos de

| etiquetas: irán , ormuz , exporta , más , petróleo , antes , guerra
8 1 1 K 101 actualidad
17 comentarios
8 1 1 K 101 actualidad
TooBased #1 TooBased
No todo van a ser malas noticias
archive.ph/RR43d
3 K 64
DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
#8 Pero invalida el discurso democratizador que algunos soltáis como justificación para una intervención claramente imperialista e ilegal.
2 K 40
#5 Toponotomalasuerte
Se le está haciendo bola a zanahorio.
1 K 28
Asimismov #16 Asimismov
#14 solo me creo a la relatora especial de NU.
No digo que Irán sea bueno, digo que lsrael y Trump son odiosos.
0 K 13
Asimismov #12 Asimismov *
#9 ¿30.000?
¿Quién los ha contado? ¿Israel o Trump?
La represión ha sido brutal y se ha llevado por delante a los agentes extranjeros dejándo ciegas a sus agencias. De ahí los 30.000.
0 K 13
#14 T3rr0rz0n3
#12
Revista TIME +30,000 Cita una lista de 30,304 muertes registradas en hospitales civiles solo entre el 8 y 9 de enero.
Iran International ~36,500 Basado en documentos filtrados de instituciones de seguridad y el Consejo de Seguridad Nacional.
ICHR (Human Rights) ~43,000 Estiman que esta cifra es el resultado de la represión violenta total hasta finales de enero.
ONU (Relatora Especial) +5,000 Mai Sato mencionó en enero que al menos 5,000 personas habrían muerto.

Pero aparte de estas fuentes, conozco iranís y sé lo que hay.
Que tengas un odio ciego a Estados Unidos e Israel no hace bueno el regimen de irán y da bastante vergüenza que lo defendais.
0 K 7
Connect #17 Connect
#15 Es importante que tengas claro lo de Israel porque es parte del conflicto que citas de Irán y sirve para conocer parte de las razones. Hay un país, Israel, que es un carnicero. No puedes ir contra un país mientras dejas a otro que haga carnicerías.

El contexto es importante siempre. Otra cosa es que estuviéramos hablando de otro país de Asia o África. Pero Israel es parte importante del conflicto iraní
0 K 12
Connect #13 Connect
#9 La información que tienes de esos países es la que te quieren dar desde los nuestros. ¿30.000? Yo eso lo veo una burrada. No habría ni cámaras para meter tanto muerto. Son datos que te dicen que son así, pero nadie ha podido contar los muertos. Aún así,si te riges por el número de muertos, Israel lleva ya casi 100.000 solo en Gaza en estos dos últimos años. A esos sumamos otros 100.000 que ha ido asesinando desde que se creó ese estado.
0 K 12
#15 T3rr0rz0n3
#13 La cosa es que eso 30.000, que andan diciendo por ahí, son solo de Enero, pero las protestas en irán llevan muchos más años.
Y el "y tú más" me da igual, qué más me da a mí que Israel haya matado más gente, por eso tengo que defender el regimen iraní??? Qué me estás contando?
0 K 7
ayatolah #3 ayatolah
Yo veo demasiado obvia la solución.
"Yo no paso... tú tampoco pasas". Y no creo que sea una declaración de guerra cuando ya están recibiendo sus ataques.
0 K 10
#2 Tito25
Tiene razón, así podrán seguir masacrando a su población unos cuantos años más.
5 K 1
Connect #4 Connect
#2 Arabia Saudi ejecuta 1.500 personas cada año y es una dictadura feudal mucho peor que Irán. Pero parece que debe ser una dictadura carnicera buena porque como nos vende petroleo...

La mitad de los países del planeta están regidos por dictaduras. Pero depende de si comulgas con norteamericanos o europeos, eres una dictadura colega que puedes seguir machacando a tu población, o eres de las malas.
1 K 20
#8 Tito25
#4 Que Arabia Saudí sea un agujero no hace mejor a Irán.
2 K -6
#9 T3rr0rz0n3
#4 Amnistía Internacional y la agencia AFP indican que, entre 2021 y 2025 Arabia Saudí ha ejecutado al menos a 1.134 personas

Pero claro, ejecuta en 4 años a más de mil personas por represión u otros delitos graves?
Irán a masacrado en menos de un mes a más de 30.000 personas solo por protestar contra la represión del regimen.
No sé, pero es de "peor que irán" me parece, como poco, quedarse muy lejos de la realidad.
0 K 7
verdor #6 verdor
#2 Con lo rápido que lo podría hacer EEUU. Un par de nukes a los teherián y se acaba el wokismo.
0 K 9
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
#2 Quien está masacrando Irán es Israel y EE.UU. bombardeando escuelas, hospitales y población civil. La guerra la ha empezado,Israel, además ha decapitado al poder político y religioso. Para nada le interesan los derechos humanos a Israel y a EE.UU. que son los culpables del genocidio de palestinos, y generar guerras y destrucción en todo Oriente Medio para que Israel sea la potencia hegemónica que domina y controla todo en medio de países fallidos y fragmentado donde reine la pobreza.
1 K 21
Songji #11 Songji
#2 ¿Prefieres que los maten ya los USA? Si han de acabar con la dictadura, que sea el pueblo iraní desde dentro, y con ayuda diplomática. Las bombas no salvaron a esas 200 niñas que mataron en una escuela, ni se ha hecho ningún ataque a Irán con la intención de mejorar la situación de su pueblo. No han ido allí a ayudarles, han ido a matarles y poner en el gobierno si pueden a un títere que les regale el petroleo mientras sigue masacrando a su población. Solo que si lo consiguen, dejaríamos de…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame