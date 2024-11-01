El control de Irán sobre Ormuz significa que hoy exporta más petróleo que antes de la guerra [EN]

Teherán está dejando pasar por el estrecho a los barcos que transportan su crudo, mientras que ahuyenta a los demás. Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Ormuz que antes de la guerra, lo que demuestra que controla una vía marítima estratégica que ha cerrado al resto de productores de petróleo de la región. Mientras los productores de petróleo árabes del Golfo, desde Arabia Saudí hasta Irak, reducen la producción y se apresuran a buscar nuevas rutas que eviten el estrecho, Irán sigue operando con normalidad, según datos de
| etiquetas: irán , ormuz , exporta , más , petróleo , antes , guerra
archive.ph/RR43d
No digo que Irán sea bueno, digo que lsrael y Trump son odiosos.
¿Quién los ha contado? ¿Israel o Trump?
La represión ha sido brutal y se ha llevado por delante a los agentes extranjeros dejándo ciegas a sus agencias. De ahí los 30.000.
Revista TIME +30,000 Cita una lista de 30,304 muertes registradas en hospitales civiles solo entre el 8 y 9 de enero.
Iran International ~36,500 Basado en documentos filtrados de instituciones de seguridad y el Consejo de Seguridad Nacional.
ICHR (Human Rights) ~43,000 Estiman que esta cifra es el resultado de la represión violenta total hasta finales de enero.
ONU (Relatora Especial) +5,000 Mai Sato mencionó en enero que al menos 5,000 personas habrían muerto.
Pero aparte de estas fuentes, conozco iranís y sé lo que hay.
Que tengas un odio ciego a Estados Unidos e Israel no hace bueno el regimen de irán y da bastante vergüenza que lo defendais.
El contexto es importante siempre. Otra cosa es que estuviéramos hablando de otro país de Asia o África. Pero Israel es parte importante del conflicto iraní
Y el "y tú más" me da igual, qué más me da a mí que Israel haya matado más gente, por eso tengo que defender el regimen iraní??? Qué me estás contando?
"Yo no paso... tú tampoco pasas". Y no creo que sea una declaración de guerra cuando ya están recibiendo sus ataques.
La mitad de los países del planeta están regidos por dictaduras. Pero depende de si comulgas con norteamericanos o europeos, eres una dictadura colega que puedes seguir machacando a tu población, o eres de las malas.
Pero claro, ejecuta en 4 años a más de mil personas por represión u otros delitos graves?
Irán a masacrado en menos de un mes a más de 30.000 personas solo por protestar contra la represión del regimen.
No sé, pero es de "peor que irán" me parece, como poco, quedarse muy lejos de la realidad.