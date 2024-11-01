El control de Irán sobre Ormuz significa que hoy exporta más petróleo que antes de la guerra [EN]

Teherán está dejando pasar por el estrecho a los barcos que transportan su crudo, mientras que ahuyenta a los demás. Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Ormuz que antes de la guerra, lo que demuestra que controla una vía marítima estratégica que ha cerrado al resto de productores de petróleo de la región. Mientras los productores de petróleo árabes del Golfo, desde Arabia Saudí hasta Irak, reducen la producción y se apresuran a buscar nuevas rutas que eviten el estrecho, Irán sigue operando con normalidad, según datos de