¿Contribuye tener mascota al bienestar emocional en la infancia?

¿Deberíamos tener un animal de compañía?, "¿va a beneficiar a la salud mental de nuestro hijo o nuestra hija?” Estas y otras preguntas son habituales en muchas familias, y de lo más pertinentes: más de la mitad de hogares españoles cuenta hoy con uno o más animales de compañía, de acuerdo con la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía.
| etiquetas: mascotas , infancia , niños , bienestar emocional
Potencian la responsabilidad, la empatía y las normas morales.
Son “catalizadores” para facilitar y acompañar otras relaciones humanas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un animal es el punto de interés común entre un menor y un familiar poco conocido.
Favorecen el comportamiento prosocial.
Ayudan a comprender el lenguaje no verbal.
Participan en experiencias transicionales. Es decir, actúan como sustituto de la figura de apego cuando esta no se encuentra presente.
