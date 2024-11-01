edición general
¿Contribuye tener mascota al bienestar emocional en la infancia?

¿Deberíamos tener un animal de compañía?, "¿va a beneficiar a la salud mental de nuestro hijo o nuestra hija?” Estas y otras preguntas son habituales en muchas familias, y de lo más pertinentes: más de la mitad de hogares españoles cuenta hoy con uno o más animales de compañía, de acuerdo con la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía.

#1 Archaic_Abattoir
No. Siguiente pregunta.
antesdarle #2 antesdarle
#1 Favorecen la regulación emocional, ayudando a que el niño o la niña se calme.

Potencian la responsabilidad, la empatía y las normas morales.

Son “catalizadores” para facilitar y acompañar otras relaciones humanas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un animal es el punto de interés común entre un menor y un familiar poco conocido.

Favorecen el comportamiento prosocial.

Ayudan a comprender el lenguaje no verbal.

Participan en experiencias transicionales. Es decir, actúan como sustituto de la figura de apego cuando esta no se encuentra presente.
#6 BurraPeideira_
#2 ¿Solo eso? No te abren los chakras o algo así también?
Lo siento, pero hablas como un homeópata vendehumo.
#10 intotheflow
#6 No veo homeopatía en el comentario de #2, solo cuestiones que se tratan habitualmente en psicología y pedagogía.
Apotropeo #4 Apotropeo
#1 yo suelo recomendar tener caballos.
En caso de necesidad da filetes para toda la familia.
:troll:
#9 BoosterFelix
¿Contribuye tener un pajarito toda su vida encerrado en una jaulita al bienestar emocional en la infancia?

Quien menos problema tendría con tener una mascota es un taurino o cualquier otro maltratador de animales.
#5 Frank39
Si, si se hace bien.
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
Yo tenía una tortuga

Vi liberad a Willy y decidi tirar a mi tortuga por el retrete para liberarla

Así que…
#7 Meinhard
#3 Así has quedado....
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#7 vótante de izquierdas y usuario de menéame? :-* :troll:
