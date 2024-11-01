¿Contribuye tener mascota al bienestar emocional en la infancia?

¿Deberíamos tener un animal de compañía?, "¿va a beneficiar a la salud mental de nuestro hijo o nuestra hija?” Estas y otras preguntas son habituales en muchas familias, y de lo más pertinentes: más de la mitad de hogares españoles cuenta hoy con uno o más animales de compañía, de acuerdo con la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía.