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Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

En 2025, con datos hasta noviembre, se registraron 31.600 bajas en contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba. El dato contrasta con las 5.900 registradas en 2019, antes de la reforma laboral y la pandemia, lo que supone un aumento de más de cinco veces.

| etiquetas: contrato indefinido , despido , periodo de prueba
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10 comentarios
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ansiet #1 ansiet
Hecha la ley, hecha la trampa.
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ahotsa #5 ahotsa
#1 Pues sí, pero, de todas maneras, faltaría información. Si se multiplica por 5 las bajas, pero se ha aumnetado el número de contratos, el balance podría ser positivo. Y harían falta datos absolutos para hacer ese análisis, no relativos. Por poner un ejemplo con números sencillos: antes contrataban a 100 y despedían a 10, con lo que se quedaban 90; ahora contratan a 141 y despiden a 50, con lo que se quedan 91.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Se ha convertido en práctica habitual en bares. En mi calle hay uno que usa el sistema.
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ahotsa #6 ahotsa
#4 El problema es que no podrán contratar al mismo como hacían antes o, si lo hacen, ya no habrá periodo de prueba, creo. En un bar de ciudad "normal" será complicado porque tendría que tener mucha rotación con empleados distintos. Otra cosa es en zonas turísticas para un par de meses, de año en año.
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Moixa #7 Moixa
En decathlon nadie pasa el periodo de prueba, debe ser muy difícil :roll:
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ahotsa #9 ahotsa
#7 Resumen de una IA a falta de un laboralista:

La Inspección de Trabajo en España utiliza una herramienta informática llamada Lince. Este software analiza los datos de la Seguridad Social y hace saltar alarmas cuando detecta patrones anómalos:

- Tasa de rotación inusual: Si tu empresa tiene 10 empleados y en un año han pasado 40 personas que "no han superado el periodo de prueba", la alarma salta automáticamente.

- Sustitución de puestos permanentes: Si una empresa despide a

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DrEvil #10 DrEvil
#9 Pues si saltan alarmas por cada caso, parecerá eso Las Vegas. A mí lo que me gustaría saber no es si tienen unos sistemas lince.
Yo lo que quiero saber es cuántas sanciones ha habido en el último año y de qué cuantía. Nos íbamos a reír.
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obmultimedia #2 obmultimedia
Todo lo que supere 5 o 10 dias el periodo de prueba deberia considerarse abusivo.
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Unregistered #8 Unregistered *
#2 En el sector consultoría en España, es legal y habitual establecer un periodo de prueba de 6 meses para contratos indefinidos de técnicos titulados.

Tela. Recuerdo cuando la ex-cárnica donde trabajaba despidió a una trabajadora a los 5 meses y medio de haber empezado por "no haber superado el período de prueba", y había renunciado a otro contrato indefinido en el que llevaba varios años trabajando, pero le quedaba basatante más lejos de casa y ella quería pasar más tiempo con su hija, cobraba más o menos lo mismo. Trabajé con ella y era 100% válida, pero querían recortar personal en ese proyecto :wall:
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#3 jjmf
No se podía saber.
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menéame