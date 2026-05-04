Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

En 2025, con datos hasta noviembre, se registraron 31.600 bajas en contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba. El dato contrasta con las 5.900 registradas en 2019, antes de la reforma laboral y la pandemia, lo que supone un aumento de más de cinco veces.
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La Inspección de Trabajo en España utiliza una herramienta informática llamada Lince. Este software analiza los datos de la Seguridad Social y hace saltar alarmas cuando detecta patrones anómalos:
- Tasa de rotación inusual: Si tu empresa tiene 10 empleados y en un año han pasado 40 personas que "no han superado el periodo de prueba", la alarma salta automáticamente.
- Sustitución de puestos permanentes: Si una empresa despide a
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Yo lo que quiero saber es cuántas sanciones ha habido en el último año y de qué cuantía. Nos íbamos a reír.
Tela. Recuerdo cuando la ex-cárnica donde trabajaba despidió a una trabajadora a los 5 meses y medio de haber empezado por "no haber superado el período de prueba", y había renunciado a otro contrato indefinido en el que llevaba varios años trabajando, pero le quedaba basatante más lejos de casa y ella quería pasar más tiempo con su hija, cobraba más o menos lo mismo. Trabajé con ella y era 100% válida, pero querían recortar personal en ese proyecto