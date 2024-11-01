edición general
En contra del formato Markdown [ENG]

Markdown es este lenguaje de marcado ligero. Todo el mundo (relativamente; entre programadores, escritores y otros "usuarios avanzados") lo utiliza. Los LLM lo usan. Así que está destinado a comerse el mundo. Pero eso no significa que Markdown sea bueno. Ya he criticado a Markdown antes. Pero ese texto no envejeció bien, por razones no relacionadas con Markdown. Así que decidí que mi aversión por Markdown debería tener un nuevo hogar literario. Aquí hay razones por las que no me gusta este lenguaje de marcado incompleto y con fugas.

| etiquetas: markdown , en contra , formato , html
2 comentarios
blak #1 blak *
Las críticas podrían ser válidas (en muchas discrepo), pero al decir que HTML es preferible pierde toda credibilidad xD
Gry #2 Gry
El markdown es estupendo para tomar notas o escribir documentación, las propias limitaciones del lenguaje te obligan a mantener las cosas simples. Es solo una manera de dar un poco de formato a documentos de texto plano.

Si empiezas a buscar la forma de poner imágenes envueltas por el texto o de dar formato a tablas es que deberías estar utilizando otra cosa.
