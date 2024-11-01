En contra del formato Markdown [ENG]

Markdown es este lenguaje de marcado ligero. Todo el mundo (relativamente; entre programadores, escritores y otros "usuarios avanzados") lo utiliza. Los LLM lo usan. Así que está destinado a comerse el mundo. Pero eso no significa que Markdown sea bueno. Ya he criticado a Markdown antes. Pero ese texto no envejeció bien, por razones no relacionadas con Markdown. Así que decidí que mi aversión por Markdown debería tener un nuevo hogar literario. Aquí hay razones por las que no me gusta este lenguaje de marcado incompleto y con fugas.