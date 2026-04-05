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Contra la bomba atómica (en Irán)
Argumentos y contraargumentos sobre la posibilidad de un ataque nuclear estadounidense contra la República Islámica
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nuke
,
atomica
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nuclear
,
irán
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trump
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#1
ipanies
Viendo que nada ni nadie puede parar al pederasta y al genocida estoy seguro que está posibilidad está muy presente en sus atrofiadas mentes.
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#2
cenutrios_unidos
#1
Se dice en los mentideros que ya han parado una vez está posibilidad. Y viendo al tarado este, me lo creo.
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#6
hakcer_dislexico
#1
El problema es que iran no tiene armas nucleares pero si uranio enriquecido y otros desechos nucleares.
Si cae una tactica en Iran, toda la zona va a estar comiendo misiles con bombas sucias esparciendo mierda.
El problema de los americanos es que la unica vez que se comieron en su casa las consecuencias de sus gilipolleces (El 11S) se volvieron histericas.
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#7
Poplíteo
*
#1
Se aseguraría un lugar en la historia, que es lo que más le obsesiona, como buen enano mental que es.
Habría que explicarle que, si todo va mal, aquí nadie va a ser recordado; y si todo va bien, todos acabarán olvidados.
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#8
fingulod
#7
Ya tiene un lugar en la historia. Otra cosa es que ese lugar le deje bien.
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#9
Poplíteo
#8
Pero quiere un asiento a la derecha del padre.
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#4
Juantxi
*
Pero supongo que las lanzaría Israel, que es pueblo elegido.
Y todo con la disculpa de que Irán pudiera obtener armas nucleares en el futuro. ¡Hasta dónde puede llegar la maldad!
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#3
karlos_
Los medios de propaganda planteando la posibilidad.
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#5
ezbirro
Si Trump usa los nukes otros se verán con el mismo derecho a hacerlo, el de por sus cojones. Netanyahu y Putin están deseando hacerlo.
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#10
Poplíteo
#5
Si los usa, Israel va a ser radiactivo los próximos 30.000 años.
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Si cae una tactica en Iran, toda la zona va a estar comiendo misiles con bombas sucias esparciendo mierda.
El problema de los americanos es que la unica vez que se comieron en su casa las consecuencias de sus gilipolleces (El 11S) se volvieron histericas.
Habría que explicarle que, si todo va mal, aquí nadie va a ser recordado; y si todo va bien, todos acabarán olvidados.
Y todo con la disculpa de que Irán pudiera obtener armas nucleares en el futuro. ¡Hasta dónde puede llegar la maldad!