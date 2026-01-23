·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15388
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
8235
clics
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
5727
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
5376
clics
«PcComponentes ha mentido y aquí tengo las pruebas»: El hacker desmiente el comunicado
3804
clics
"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate
más votadas
561
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
376
Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]
372
Los internautas denuncian el pacto entre el Ministerio y LaLiga: "una calla y la otra ejecuta impunemente"
342
Moreno Bonilla responde con solemnidad a Ayuso sobre Adamuz: "Hace tres horas hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas"
316
Brutal agresión grupal a una pareja de adolescentes en Argentona (Barcelona)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
11
clics
Consumo investiga la posible oferta de viajes a territorios palestinos ocupados en Fitur
Consumo investigará empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en Fitur viajes a territorios palestinos ocupados.
|
etiquetas
:
palestina
,
israel
,
consumo
10
2
2
K
134
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
2
K
134
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
En el 90% de las operaciones especulativas inmobiliarias están detrás los israelíes, sus fondos, los yankis y sus fondos de inversión
Los podéis ver por aquí persiguiéndome. De hecho me van a acusar de spammer por enviar 2 noticias seguidas del mismo sitio
1
K
27
#7
Mountains
*
#1
Relacionada:
Israel promociona en Fitur a empresas que organizan viajes por los territorios ocupados palestinos
www.meneame.net/m/actualidad/israel-promociona-fitur-empresas-organiza
Boicot FITUR!
0
K
20
#3
nemeame
Es lo que tiene permitir la entrada a esta gentuza, que quieren hacer negocio con sus crímenes de guerra. Deberían detenerlos todos directamente en el aeropuerto y ponerlos a disposición judicial
1
K
18
#6
XtrMnIO
La colonia de israel es territorio palestino.
0
K
12
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
¿Es ilegal viajar a esos territorios?
Porque si no es ilegal, no se que es lo que investiga.
0
K
9
#4
chocoleches
#2
Pues claro que es es ilegal ofrecer viajes a esos territorios.
Real Decreto-ley 10/2025, aprobado el 23 de septiembre de 2025. Este decreto incluye en su artículo 4 una prohibición expresa de la publicidad de bienes y servicios procedentes de esos territorios, con el objetivo de limitar su comercialización en España y, por tanto, su contribución económica a la ocupación.
3
K
48
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
La publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-18831
No estamos hablando de la prohibición de comprar bienes y servicios del territorio palestino ocupado y su publicidad, sino de viajar a el.
0
K
9
#5
pascuaI
Lo que habría es que cerrar Fitur de una vez (y no por esto sólo)
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los podéis ver por aquí persiguiéndome. De hecho me van a acusar de spammer por enviar 2 noticias seguidas del mismo sitio
Israel promociona en Fitur a empresas que organizan viajes por los territorios ocupados palestinos
www.meneame.net/m/actualidad/israel-promociona-fitur-empresas-organiza
Boicot FITUR!
Porque si no es ilegal, no se que es lo que investiga.
Real Decreto-ley 10/2025, aprobado el 23 de septiembre de 2025. Este decreto incluye en su artículo 4 una prohibición expresa de la publicidad de bienes y servicios procedentes de esos territorios, con el objetivo de limitar su comercialización en España y, por tanto, su contribución económica a la ocupación.
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-18831
No estamos hablando de la prohibición de comprar bienes y servicios del territorio palestino ocupado y su publicidad, sino de viajar a el.