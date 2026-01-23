edición general
Consumo investiga la posible oferta de viajes a territorios palestinos ocupados en Fitur

Consumo investigará empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en Fitur viajes a territorios palestinos ocupados.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En el 90% de las operaciones especulativas inmobiliarias están detrás los israelíes, sus fondos, los yankis y sus fondos de inversión

Los podéis ver por aquí persiguiéndome. De hecho me van a acusar de spammer por enviar 2 noticias seguidas del mismo sitio
1 K 27
Mountains #7 Mountains *
#1 Relacionada:

Israel promociona en Fitur a empresas que organizan viajes por los territorios ocupados palestinos

www.meneame.net/m/actualidad/israel-promociona-fitur-empresas-organiza

Boicot FITUR!
0 K 20
nemeame #3 nemeame
Es lo que tiene permitir la entrada a esta gentuza, que quieren hacer negocio con sus crímenes de guerra. Deberían detenerlos todos directamente en el aeropuerto y ponerlos a disposición judicial
1 K 18
XtrMnIO #6 XtrMnIO
La colonia de israel es territorio palestino.
0 K 12
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Es ilegal viajar a esos territorios?
Porque si no es ilegal, no se que es lo que investiga.
0 K 9
#4 chocoleches
#2 Pues claro que es es ilegal ofrecer viajes a esos territorios.

Real Decreto-ley 10/2025, aprobado el 23 de septiembre de 2025. Este decreto incluye en su artículo 4 una prohibición expresa de la publicidad de bienes y servicios procedentes de esos territorios, con el objetivo de limitar su comercialización en España y, por tanto, su contribución económica a la ocupación.
3 K 48
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 La publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-18831

No estamos hablando de la prohibición de comprar bienes y servicios del territorio palestino ocupado y su publicidad, sino de viajar a el.
0 K 9
#5 pascuaI
Lo que habría es que cerrar Fitur de una vez (y no por esto sólo)
0 K 8

