Consumo exige a siete plataformas que retiren sus anuncios de alojamientos turísticos en los territorios ocupados por Israel

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha exigido a siete plataformas de alquileres turísticos que retiren de su oferta los 138 anuncios detectados de bienes que se encuentran en territorios palestinos ocupados por Israel, según ha informado este martes el departamento dirigido por Pablo Bustinduy. Estos alojamientos, argumenta, “contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional”.

Barney_77 #1 Barney_77
¿Tiene alguna potestad para exigir eso? ¿Es otro ejemplo de políticas chulísimas sin ninguna capacidad ni repercusión?
Asimismov #2 Asimismov
Ese es el camino, y de no limitar la publicidad de esos lugares a usuarios en España, se tiene una buena escusa para eliminar la publicidad de los alojamientos turísticos de Israel, sin caer en la BSD.
