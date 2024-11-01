edición general
El consumo excesivo de cannabis se asocia a un riesgo significativamente mayor de demencia

En este estudio de cohorte de 6 millones de personas de 45 años o más sin antecedentes de demencia, aquellas que recibieron cuidados intensivos por consumo de cannabis tuvieron un riesgo 1,5 veces mayor (riesgo absoluto, 5,0 % frente a 3,6 %) y 3,9 veces (riesgo absoluto, 5,0 % frente a 1,3 %) más de sufrir un nuevo diagnóstico de demencia en un plazo de 5 años en comparación con las personas que recibieron atención médica aguda por cualquier causa y la población general, respectivamente. [eng]

#1 Cuchifrito
Ya lo dice la propia palabra, excesivo.:shit:
Aguarrás
Toma, y que acentúa muchos problemas psiquiátricos latentes.
El problema son los idiotas que creen que desde una rayita a un botellín, pasando por el peta son inocuos. :roll:
Todo se paga. Hasta qué comes pasa factura.
WcPC
#2 Por otro lado, también es posible que, el consumo excesivo de sustancias como el cannabis (sin incluir que seguramente no se quedaron en el cannabis) pueda ser un síntoma de la demencia...
Pero es muy probable que se al contrario.
Macnulti_reencarnado
Solo hay que darse una vuelta por esta web para comprobarlo.
RoterHahn
#3
En tus comentarios noto que en tu juventud te pasaste de rosca con el soberano y los ducados.
Macnulti_reencarnado
#6 y suerte tuviste que no se despertó la esquizofrenia en tu cabeza. La de casos que se han dado.
avejamdro
#3 Date tu una vuelta por Parla anda.
MCD
Macnulti_reencarnado
#10 me pilla lejos.
bestiapeluda
No entiendo el concepto de "cuidados intensivos por consumo de cannabis". ¿Se refiere a gente a la que encerraron por desequilibrio psiquiátrico después de consumir? Porque eso deja un perfil muy concreto de personas
bestiapeluda
#4 Sí, efectivamente es un estudio hecho con gente de este perfil. Tal vez sea una demencia inducida por el cannabis, pero tiene pinta de que puede ser inducida por la esquizofrenia o lo que sea que haya activado el cannabis, o de las propias hospitalizaciones o tratamientos con antipsicóticos, ansiolíticos....

Me gustaría ver el estudio que relaciona la demencia con gente normal, sin hospitalizaciones psiquiátricas, que fumamos porros
Rorschach_
El cannabis es genocidio. o_o
domadordeboquerones
Mala noticia para la flotilla
