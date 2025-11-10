El consumo excesivo de alcohol en la adolescencia conlleva un mayor éxito en la vida: estudio (ING)

En su nuevo libro "La belleza y el dolor de las drogas", el sociólogo noruego Willy Pedersen, de la Universidad de Oslo, argumenta que el consumo de alcohol en grupo durante la juventud podría ayudar a aliviar las inhibiciones al actuar como un lubricante social.
En Noruega, un estudio realizado sobre 3000 noruegos ha determinado que hay una correlación: los que bebían más en su juventud son los que más éxito tenían en el futuro.
Lo que no dice nada de que haya causalidad. Podría ser que los que son de mejores familias puedan permitirse beber más, y además, tener más éxito gracias al patrimonio familiar.
Ciencia mal hecha.
Al final hay tantos factores que es difícil escapar del sesgo.
Lo malo es que mucha gente se lo tomará al pie de la letra, literalmente
Es malo también que, en lugar de enseñar a los niños a confiar en sí mismos y cómo relacionarse de forma sana, se les ofrezca la botella de alcohol como muleta para hacer amistades.