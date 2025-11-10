edición general
El consumo excesivo de alcohol en la adolescencia conlleva un mayor éxito en la vida: estudio (ING)

En su nuevo libro "La belleza y el dolor de las drogas", el sociólogo noruego Willy Pedersen, de la Universidad de Oslo, argumenta que el consumo de alcohol en grupo durante la juventud podría ayudar a aliviar las inhibiciones al actuar como un lubricante social.

#2 crissis
Menudo titular de mierda.

En Noruega, un estudio realizado sobre 3000 noruegos ha determinado que hay una correlación: los que bebían más en su juventud son los que más éxito tenían en el futuro.

Lo que no dice nada de que haya causalidad. Podría ser que los que son de mejores familias puedan permitirse beber más, y además, tener más éxito gracias al patrimonio familiar.

Ciencia mal hecha.
#6 Dav3n
#2 Toda la razón, aunque también es cierto que estudios a la inversa tienen la misma validez científica.

Al final hay tantos factores que es difícil escapar del sesgo.

Lo malo es que mucha gente se lo tomará al pie de la letra, literalmente :troll:
#9 eipoc *
#2 exacto. O más tiempo libre, mayor posibilidad de tener más ocio y por tanto mayor vida social. No es lo mismo que apunte a mi hijo al pádel y haga vida social a que se tenga que quedar en casa ayudando a la familia. Lo que has dicho, una gilipollez de noticia.
Supercinexin #1 Supercinexin *
Borracho como las cabras en los kintos de mi pueblo casi todos los fines de semana desde los quince hasta casi los veinte años. Asiduo a las discotecas de la mal llamada Ruta del Bakalao, conocida entre veteranos como la Ruta Destroy, siempre hasta el ojete se sustancias. Del instituto sólo recuerdo una gran nube de humo de costo marroquí permanente l, tapando todo aquello que estuviera a más de dos palmos de la chusta de mi porro.

Actualmente en mis cuarentas, con mejor cuerpo que con mis…   » ver todo el comentario
Torrezzno #3 Torrezzno
Y de coca ya ni te cuento. Solo hay que ver el congreso de los diputados
Robus #5 Robus *
Gente borracha como cubas de rooon,
Gente tirada por ahííí!
Bebiendo, cantando,
Riendo, llorando,
Gente con cara de zuluuuuu!

(c) Huapacha Combo

Lo siento, no he podido evitar recordar mis años mozos
elsnons #10 elsnons *
#_1 La que lio ZP , eso si que es memoria histórica
Destrozo #4 Destrozo
MAR da fe de ello.
pitercio #7 pitercio
Pero si lo mantienes de adulto te conviertes en un cocido madrileño, como el MAR.
Jangsun #8 Jangsun
Si es cierto, eso lo que debería de hacernos reflexionar es qué clase de sociedad lamentable tenemos que es necesario dañar el cuerpo de esa manera para poder socializar. Con lo frágil que es la salud y lo corta que es la vida, encima vamos a tomar una sustancia cancerígena a diario, y en buenas cantidades...en fin.
Es malo también que, en lugar de enseñar a los niños a confiar en sí mismos y cómo relacionarse de forma sana, se les ofrezca la botella de alcohol como muleta para hacer amistades.
