edición general
10 meneos
9 clics
La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

La tasa de esfuerzo para adquirir una vivienda nueva llega al 44% de la renta del hogar medio en el conjunto nacional, mientras que en Madrid y Barcelona la proporción se eleva hasta el 57% y el 68% respectivamente. En enclaves turísticos y municipios con fuerte presencia internacional, la ratio supera el 80%. El estudio concluye que el patrón actual del mercado residencial favorece la creación de producto orientado a rentas altas y turismo, lo que amplía las dificultades de acceso para los hogares medios.

| etiquetas: españa , vivienda , compradores , perfiles
7 3 0 K 111 Vivienda
20 comentarios
7 3 0 K 111 Vivienda
Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Acaban de descubrir la pólvora, en Infobae.
4 K 66
Edheo #18 Edheo
#1 Creo que se lo dijo una ouija.. y una señora que interpretaba los chemtrails.
0 K 7
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Es más rentable construir un hotel y alquilar a diario, que construir viviendas y venderlas una sola vez
2 K 33
Fisionboy #3 Fisionboy *
Tengo un familiar trabajando en la construcción en la Costa del Sol. Han paralizado parte de las obras planificadas sencillamente porque, cuánto más tarden en hacerlas, más dinero sacarán por ellas.

Hemos entrado en una dinámica en la que el sector privado no va a solucionar el problema. Exactamente igual que hace la sanidad en USA. El libre mercado se ha roto y es solo cuestión de maximizar beneficios, caiga quien caiga.
1 K 21
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#3 menuda idiotez.
0 K 11
#16 tyrrelco
#3 El libre Mercado nació roto, este es solo otro ejemplo de los desmanes que causa dejar que el mercado se autoregule.
0 K 10
Dragstat #17 Dragstat *
#3 el libre mercado no funciona si lo que quieres hacer un buen negocio. Y hoy en día es fácil controlarlo porque hay muchos con mucho dinero para ello y los medios para hacerlo. Simplemente hay que pensar que eso de empezar a trabajar y comprarse una vivienda de la nada se ha acabado. Si no hay riqueza ya existente no va ser posible. Las nuevas generaciones ya lo empiezan a ver y se adaptan no creando familias ya que no tiene sentido en estas circunstancias. El crecimiento vendrá de la inmigración y de los que tengan patrimonio inmobiliario o alto poder adquisitivo.
0 K 20
#6 concentrado
Nadie lo sospechaba
0 K 20
#9 CuiProdestHocBellum
Es lo que vota la gente. Las competencias en vivienda estan en los Ayuntamientos y Com. Autónomas. Y ya vemos como gastan el dinero para VPO.
Con dinero público se construyen chalets con piscina para los cargos del PP por todo el país, mientras la clase trabajadora y media no tiene opciones.
Disfrutad de la libertaZ votada.
1 K 19
Urasandi #12 Urasandi
#9 hace años en Ermua seguían el modelo chino: de una construcción libre, unas cuantas casas eran para protección oficial.
0 K 11
#14 CuiProdestHocBellum
#12 No todos los politicos son iguales.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
1) Se construye muy muy por debajo de la demanda.
2) Con las actuales exigencias en habitabilidad y diseño, olvidaos de pisos de 100.000 euros. Eso se acabó.
3) Disfrutad lo votado.
1 K 18
Dragstat #19 Dragstat *
#15 no tiene nada que ver con votar, es algo global. Hay que entender que hay negocios que están dirigidos por el gran capital. No van a permitir interferencias de los políticos, y cualquier país que lo intentase se quedaría fuera del sistema y en pleno siglo XXI no es asumible por ningún país desarrollado. Solo cambiará cuando no consigan suficiente gente a los que alquilar, y mientras se mantenga el flujo de turistas y extranjeros no será problema. Da igual lo que votes.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#19 estoy de acuerdo. Da igual lo que votes. TODOS los políticos españoles son unos inútiles.
0 K 11
#4 srskiner
El comprador medio lo tiene jodido, la construcción se dedica al turimos y al alto poder adquisitivo y su sueldo excede el limite de la vpo pública pese a ser el que con sus impuestos la financia.
1 K 17
#10 chavi
#4 Te refieres a la VPO pública con piscina como la de alicante ?
0 K 11
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
el suelo público, en manos sobre todo de los ayuntamientos, prácticamente se regala a la especulación. ¿por qué? sabemos cuál es la única fuente de ingresos directa de los ayuntamientos? exacto, el IBI. a mayor valor catastral del inmueble, mayor IBI y mayores ingresos. es decir, la especulación con el suelo y con la vivienda es la única fuente directa de ingresos de las haciendas locales. ningún ayuntamiento, gobernado por el partido del color que sea, quiere cambiar esto, no quieren…   » ver todo el comentario
0 K 12
sleep_timer #8 sleep_timer
Pero, ¡¡¡no puede ser!!!
Si el capitalismo es mágico, lo arregla todo con su mano invisible.

:troll:
0 K 12
#13 MetalAgm *
#_7 el valor catastral no es el valor de mercado. Muchas veces el valor de mercado es mas del doble del valor catastral...
0 K 11
uyquefrio #5 uyquefrio
Chorpesa!!!
0 K 9

menéame