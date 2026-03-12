La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

La tasa de esfuerzo para adquirir una vivienda nueva llega al 44% de la renta del hogar medio en el conjunto nacional, mientras que en Madrid y Barcelona la proporción se eleva hasta el 57% y el 68% respectivamente. En enclaves turísticos y municipios con fuerte presencia internacional, la ratio supera el 80%. El estudio concluye que el patrón actual del mercado residencial favorece la creación de producto orientado a rentas altas y turismo, lo que amplía las dificultades de acceso para los hogares medios.
Hemos entrado en una dinámica en la que el sector privado no va a solucionar el problema. Exactamente igual que hace la sanidad en USA. El libre mercado se ha roto y es solo cuestión de maximizar beneficios, caiga quien caiga.
Con dinero público se construyen chalets con piscina para los cargos del PP por todo el país, mientras la clase trabajadora y media no tiene opciones.
Disfrutad de la libertaZ votada.
2) Con las actuales exigencias en habitabilidad y diseño, olvidaos de pisos de 100.000 euros. Eso se acabó.
3) Disfrutad lo votado.
Si el capitalismo es mágico, lo arregla todo con su mano invisible.