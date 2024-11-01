Consiguen lo que parecía imposible: Cosechan combustible limpio tras sembrar baterías desgastadas

Siempre escuchamos que debemos cuidar nuestro planeta, pero considerando que producimos cada vez más residuos parece una meta imposible, sin embargo, lo que veremos ahora, parece algo sacado de un libro de fantasía, pero es realidad. Científicos han logrado convertir baterías viejas en combustible.
| etiquetas: bacterias , combustible , energía
"El secreto de este proceso está en extraer metales muy valiosos de las baterías, como el níquel, y mezclarlos con un material que sacan del papel de aluminio usado para crear algo llamado nanocatalizador. Este material especial tiene la capacidad de atraer el dióxido de carbono que tanto contamina el aire y, al mezclarlo con un poco de hidrógeno, lo transforma por completo en un gas que podemos usar."
