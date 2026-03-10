·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7238
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7617
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5092
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
4392
clics
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
4350
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
404
¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?
285
El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"
481
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
393
Una concejala del PP de Collado Villalba interrumpe los bombardeos de Israel y EEUU en Irán
687
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
9
clics
El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que garantiza la atención sanitaria a migrantes irregulares
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España pero sin residencia legal
|
etiquetas
:
sanidad
,
gratis
,
inmigrantes
,
dispendio
3
1
1
K
26
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
26
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
chewy
ah pues muy bien, habrán pensado como vamos a absorber a todas esas personas en una sanidad publica ya colapsada...
0
K
10
#2
FunFrock
*
Esto hará q funcione mucho mejor la sanidad pública. Si entran otros 2 milones de personas más, funcionará mejor y las redes de soliraridad no van a saltar por los aires.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente