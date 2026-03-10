edición general
El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que garantiza la atención sanitaria a migrantes irregulares

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España pero sin residencia legal

ah pues muy bien, habrán pensado como vamos a absorber a todas esas personas en una sanidad publica ya colapsada...
Esto hará q funcione mucho mejor la sanidad pública. Si entran otros 2 milones de personas más, funcionará mejor y las redes de soliraridad no van a saltar por los aires.
