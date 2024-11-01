Consecuencias imprevistas de la resistencia de Irán

Los Estados que acogen bases militares estadounidenses en sus territorios siguen con creciente preocupación los problemas que están sufriendo los países del golfo Pérsico y del Levante. Y es muy posible que acaben cuestionando la presencia militar de EEUU en su suelo. Más allá del conflicto contra Irán, ya es un hecho que el modelo de resistencia iraní se impone al análisis de todos aquellos que anticipan un conflicto militar con Estados Unidos y que ese nuevo modelo modifica fundamentalmente nuestra comprensión del equilibrio entre las...
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Son dos cosas distintas, la primera es incorrecta, la otra, la llevamos viendo toda la vida, no es nueva, pero algunos parece que se están cayendo del guindo ahora.
Se hace lo que se puede.
También es verdad que rojo y putinesco es un oxímoron, pues Putin es de derechas y ha encarcelado a comunistas.
Por mucho que se repita, el Shahed no es el objetivo del Patriot. El objetivo de los Patriot son los misiles bal;isticos y no se está demostrando muy eficaz que digamos. El record que tiene lo he visto en Ucrania ... 26 Patriot para NO parar un Kinzhal. Hay otros vídeos en el Golfo donde se ve lanzar media docena para no parar dos misiles iraníes.
No es adecuada.
El Veyron es más barato que los interceptores de ABM (como el 50%, sin contar los radares porque entonces puedes meter en el precio toda la factoría de Bugati) ... y el tractor es más caro que los drones Shahed (por lo que te vale un tractor, pagas dos por lo menos)
La ventaja que implican los drones iranies está limitada en el tiempo ya que yusa tiene ya su equivalente y cuando se disponga a usarlos los lanzaran por miles.
Recordemos que usa es un país cada vez menos industrial y sin mano de obra para fabricar productos manufacturados.
¿Qué impide a Irán u otro contendiente hundir los transportes?