edición general
11 meneos
62 clics
Consecuencias imprevistas de la resistencia de Irán

Consecuencias imprevistas de la resistencia de Irán

Los Estados que acogen bases militares estadounidenses en sus territorios siguen con creciente preocupación los problemas que están sufriendo los países del golfo Pérsico y del Levante. Y es muy posible que acaben cuestionando la presencia militar de EEUU en su suelo. Más allá del conflicto contra Irán, ya es un hecho que el modelo de resistencia iraní se impone al análisis de todos aquellos que anticipan un conflicto militar con Estados Unidos y que ese nuevo modelo modifica fundamentalmente nuestra comprensión del equilibrio entre las...

| etiquetas: irán , eeuu , racista , colonial , israel , agresión , onu , china , taiwán
9 2 0 K 136 actualidad
18 comentarios
9 2 0 K 136 actualidad
Comentarios destacados:    
Beltenebros #2 Beltenebros
En carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, Irán sorprendió al recordar a las potencias occidentales el contenido de la resolución 3314 (XXIX), del 14 de diciembre de 1974 [4]. Esa resolución, adoptada, sin voto, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisa el concepto de “agresión” que se menciona en la Carta de San Francisco. La prensa internacional, bajo control de los anglosajones se ha autoconvencido de que el derecho internacional prohíbe que un Estado incursione

…   » ver todo el comentario
12 K 141
Beltenebros #5 Beltenebros
#3 No voy a entrar en ese debate. Me parece mucho más interesante lo que dice el artículo y copio-pego en #2.
0 K 20
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#5

Son dos cosas distintas, la primera es incorrecta, la otra, la llevamos viendo toda la vida, no es nueva, pero algunos parece que se están cayendo del guindo ahora.
0 K 16
D303 #8 D303
#2 Que rojo putinesco y chavista eres :-D
1 K 18
Beltenebros #9 Beltenebros
#8
Se hace lo que se puede.
xD xD xD xD
3 K 58
Beltenebros #10 Beltenebros *
#8
También es verdad que rojo y putinesco es un oxímoron, pues Putin es de derechas y ha encarcelado a comunistas.
2 K 44
D303 #14 D303 *
#10 Joe no se os puede decir nada que a todo le sacáis punta. :-> :-> :-> :->
0 K 11
DocendoDiscimus #13 DocendoDiscimus
#2 No dan puntada sin hilo los iraníes...
0 K 11
Beltenebros #1 Beltenebros
Un dron Shahed vale unos 35 000 dólares. Para derribarlo, Estados Unidos tiene que lanzar 2 misiles Patriot, que cuestan cada uno 3,3 millones de dólares. Si la defensa estadounidense “permite” que el dron Shahed alcance su blanco –sea cual sea la importancia de ese blanco– la conclusión lógica es que esa defensa es incapaz de cumplir su misión y que Estados Unidos es incapaz de proteger a sus aliados. Cada vez que lanza un dron, Irán tiene la garantía de que obliga Estados Unidos a desembolsar 6,6 millones de dólares, o sea cerca de 188 veces el costo del arma atacante.
3 K 58
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Por mucho que se repita, el Shahed no es el objetivo del Patriot. El objetivo de los Patriot son los misiles bal;isticos y no se está demostrando muy eficaz que digamos. El record que tiene lo he visto en Ucrania ... 26 Patriot para NO parar un Kinzhal. Hay otros vídeos en el Golfo donde se ve lanzar media docena para no parar dos misiles iraníes.
1 K 23
skaworld #4 skaworld
#1 La mejor analogía que he escuchado al respecto es que se trata de una carrera entre un Bugatti Veyron y un tractor en un patatal.
1 K 28
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#4

No es adecuada.

El Veyron es más barato que los interceptores de ABM (como el 50%, sin contar los radares porque entonces puedes meter en el precio toda la factoría de Bugati) ... y el tractor es más caro que los drones Shahed (por lo que te vale un tractor, pagas dos por lo menos) :roll:
1 K 28
skaworld #15 skaworld
#7 Solo estas considerando el aspecto economico, pero hay mas aspectos, como por ejemplo los colores oficiales de fabrica del Bugatti son muy parecidos a los de un misil Patriot, mientras que los Shahed tienen un beige sucio muy parecido al del chimpín que tenia mi tio en el pueblo. Lo cual valida completamente mi tesis
0 K 12
perrico #12 perrico
#1 Es que además normalmente los mandan en lotes de 5 en 5.
0 K 12
eltxoa #17 eltxoa
#16 o solo comprárselos a los chinos. ayer vi un vídeo de una fabrica china que ya tiene su copia de shared y los fabrican por cientos.
0 K 11
eltxoa #11 eltxoa
Muy buenos aportes.

La ventaja que implican los drones iranies está limitada en el tiempo ya que yusa tiene ya su equivalente y cuando se disponga a usarlos los lanzaran por miles.
0 K 11
LázaroCodesal #16 LázaroCodesal *
#11 Van a necesitar muchos emigrantes sin papeles como mano de obra para fabricarlos....
Recordemos que usa es un país cada vez menos industrial y sin mano de obra para fabricar productos manufacturados.
0 K 7
Nekobasu #18 Nekobasu
#11 El problema es que si no los fabricas in situ, casi que no cuenta.

¿Qué impide a Irán u otro contendiente hundir los transportes?
0 K 6

menéame