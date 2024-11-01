edición general
El Congreso votará si se destinan a la ONU en Palestina 1.000 millones de ingresos "de la lotería de Navidad"

Los activistas de Marea por Palestina impulsan una iniciativa para que se destine la recaudación del Gordo a la UNRWA. La idea surgió durante una de las asambleas semanales del colectivo. "Vimos que se estima que la recaudación de la lotería de Navidad que se queda el Estado es de alrededor de 1.000 millones de euros", comenta Díez Hernando.

#3 Leon_Bocanegra
Muy buena iniciativa.
tul #4 tul
#2 no hombre, mucho mejor comerles la tranca a los genocidas, donde va a parar! :troll:
taSanás #5 taSanás *
#4 ni una cosa ni otra. Primero arreglas los problemas de casa y si te sobra pasta, ayudas a los de fuera.

Ser generoso con el dinero de otro no tiene mérito
tul #7 tul
#5 bonita falacia para no ayudar nunca a nadie, por cierto el dinero ese tambien es suyo.
#9 k-loc
Acordaos de este tipo de noticias cuando os digan que no hay dinero para pensiones, sanidad o para arreglar la carretera de tu vecindario que está reventada. Como bien dice #5, primero barre tú casa y luego te haces el generoso con los demás.
PaulDurden #10 PaulDurden
#5 Para algunos la inmigración es un problema, que si roban, violan, quitan puestos de trabajo, paguitas, etc...
Una forma para evitar ese problema es ayudar "a los de fuera", allí. Así vendrán menos, y se arregla un "problema de casa".
taSanás #12 taSanás *
#10 sin duda tenemos La capacidad económica en España de acabar con el hambre en el mundo, el camino es ese. Regar de dinero público al planeta

Mientras que aquí, está todo lo público infradotado presupuestariamente, porque “no hay dinero”
estemenda #14 estemenda
#5 Qué vergüenza ajena da leerte, me cago en dios.
taSanás #15 taSanás *
#14 gracias por tu comentario, me
Voy a rebajar a tu tono y voy a aportarte uno que tampoco te interesara lo mismo que a mí el tuyo:

Tu desaprobación me la pela
g3_g3 #1 g3_g3
A este gente solo se ocurren iniciativas con el dinero que no es suyo?
taSanás #2 taSanás
#1 es que aquí ya está todo arreglado, ha que ayudar fuera
Drebian #6 Drebian
Ojalá salga adelante, solo por ver rabiar a los de siempre.
#8 Leon_Bocanegra
#6 ya están rabiando, solo con la propuesta.
#11 vGeeSiz *
#6 claro, porque echarle dinero a Palestina es mucho mejor e impacta mejor en la vida de los que pagan impuestos, que...que se yo, echarselos a la sanidad pública, a la educación pública o mejorar infraestructuras básicas estatales.

El gustazo de ver rabiar a los de siempre es mucho mejor, que todas esas fascistadas que he dicho
taSanás #13 taSanás
#11 así entendemos la política aquí, si no te gusta, te echamos al pilón
