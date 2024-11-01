El Congreso votará si se destinan a la ONU en Palestina 1.000 millones de ingresos "de la lotería de Navidad"

Los activistas de Marea por Palestina impulsan una iniciativa para que se destine la recaudación del Gordo a la UNRWA. La idea surgió durante una de las asambleas semanales del colectivo. "Vimos que se estima que la recaudación de la lotería de Navidad que se queda el Estado es de alrededor de 1.000 millones de euros", comenta Díez Hernando.