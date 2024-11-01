Conflicto en Ucrania: el negocio personal de Zelenski

Su exigencia de mantener un ejército de 800.000 soldados para negociar es inviable: militarmente, los drones causan hoy el 80% de las bajas; económicamente, Ucrania no puede sostenerlo sin los 50.000 millones anuales de Occidente. Mientras los agricultores arruinados y la población empobrecida sufren, su círculo cercano se enriquece con la ayuda occidental, porque para ellos la guerra es un negocio. Zelenski teme la paz porque significaría rendir cuentas por los fondos desaparecidos y perder su monopolio político.
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Sanchez ha dado ha este negocio mil millones de nuestros impuestos: www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
Hay una guerra entre la OTAN y Rusia, no una aniquilación porque, pese a lo dramático y terrible, Rusia está respetando las convenciones de la guerra.