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Conflicto en Ucrania: el negocio personal de Zelenski

Conflicto en Ucrania: el negocio personal de Zelenski

Su exigencia de mantener un ejército de 800.000 soldados para negociar es inviable: militarmente, los drones causan hoy el 80% de las bajas; económicamente, Ucrania no puede sostenerlo sin los 50.000 millones anuales de Occidente. Mientras los agricultores arruinados y la población empobrecida sufren, su círculo cercano se enriquece con la ayuda occidental, porque para ellos la guerra es un negocio. Zelenski teme la paz porque significaría rendir cuentas por los fondos desaparecidos y perder su monopolio político.

| etiquetas: zelensky , corrupción en ucrania , negocio de la guerra
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5 comentarios
7 2 6 K 45 actualidad
#1 tierramar *
Zelensky prefiere seguir guerreando mientras haya dinero occidental y ucranianos que enviar al frente.
Sanchez ha dado ha este negocio mil millones de nuestros impuestos: www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
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#3 Perrota
#1 Vaya tontería. Primero, no sabes lo que piensa y desea Zelensky. Segundo, hay que ser muy (ponga aquí su insulto) para decir eso de un presidente que está defendiendo a su país de la aniquilación por parte de una potencia agresiva como Rusia.
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Spirito #5 Spirito
#3 Me basta ver los hechos ya consumados del dictador Zelenski (el cual ya tenía que haber convocado elecciones o ceder la presidencia al Presidente de la Rada) para saber que el tipejo, además de embustero compulsivo y manipulador, es un corrupto de libro.

Hay una guerra entre la OTAN y Rusia, no una aniquilación porque, pese a lo dramático y terrible, Rusia está respetando las convenciones de la guerra.
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woody_alien #2 woody_alien
A ver, que muy bien todo lo que dice, pero no presenta ninguna prueba, enlace, algo que sustente sus acusaciones. Es la opinión de alguien sobre otro alguien.
1 K 23
Tribuno #4 Tribuno
Me imagino que toda esa pasta la tendrán que devolver, ¿o no?
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menéame