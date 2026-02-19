edición general
Confirman la condena a la actriz María León a pagar una multa de 5.700 euros por la agresión a una policía local de Sevilla en 2022

Punto final al capítulo judicial de la actriz María León por su polémico altercado hace más de tres años en Sevilla. La Audiencia Provincial ha confirmado íntegramente la sentencia que condena a la intérprete al pago de una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otro leve de lesiones.

Leon_Bocanegra
Entre esta e Isa Serra llevan en jaque a toda la policía.
2 K 46
Mltfrtk
5700 euros por la cara y la querían meter en la cárcel, mierda de policía y mierda de justicia, qué asco.
1 K 31
El_dinero_no_es_de_nadie
- Usted no sabe quién soy yo.
- Ni usted misma con el pedo que lleva
1 K 27
Leon_Bocanegra
#4
- oiga , usted no sabe quién soy! Soy Najwa Nimri!

-Madre mía que pedo lleva, no se entiende ni su nombre.
0 K 11
cocolisto
Sinvergüenzas de uniforme, ciudadanos sin protección.
0 K 20
ThePato
He conocido a esta chica en persona y no solo me pareció un amor sino que mide como MEDIO PUTO METRO. El policía agredido debería ser cesado por incapacidad.
0 K 8

