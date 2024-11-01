edición general
Confirmado: Tom Hanks interpretará a Feijoo en la versión cinematográfica de “Anotop At”

Apenas veinticuatro horas después de que Spielberg se mostrara interesado en el proyecto, ya han empezado a aparecer los primeros nombres del reparto de “Anotop At”.

Imag0 #6 Imag0
Viendo su grandísima interpretación en Forrest Gump puede dejar el listón muy alto tras interpretar a Feijóo
Thornton #9 Thornton
#6 Para interpretar a la omnipresente sombra de una presidenta regional van a clonar a Norma Desmond (chiste para cinéfilos)  media
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Se parece más Luis Zahera...Lo clavaría.
Thornton #4 Thornton
#2 ¿Tú crees?  media
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#4 Pasa por maquillaje y peluquería y es clavado!
ronko #3 ronko
A Sánchez el de los misterios de Murdoch que se le parece.  media
DarthMatter #7 DarthMatter
"Anotop At"

Parece, más bien, el título de una serie rusa (o soviética)  media
Thornton #8 Thornton
#7 O un spanglish pseudo porno: Ano top at.... Genova 13 :troll:
