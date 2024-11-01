·
11
meneos
32
clics
Confirmado: Tom Hanks interpretará a Feijoo en la versión cinematográfica de “Anotop At”
Apenas veinticuatro horas después de que Spielberg se mostrara interesado en el proyecto, ya han empezado a aparecer los primeros nombres del reparto de “Anotop At”.
|
etiquetas
:
cine
,
hollywood
,
feijóo
,
pp
,
expresión oral
,
congreso diputados
10
1
3
K
62
ocio
9 comentarios
10
1
3
K
62
ocio
relacionadas
#6
Imag0
Viendo su grandísima interpretación en Forrest Gump puede dejar el listón muy alto tras interpretar a Feijóo
1
K
34
#9
Thornton
#6
Para interpretar a la omnipresente sombra de una presidenta regional van a clonar a Norma Desmond (chiste para cinéfilos)
0
K
20
#1
Thornton
*
Relacionadas:
www.meneame.net/m/ocio/spielberg-interesado-llevar-serie-anotop-at-pan
www.meneame.net/story/anotop-nuevo-grito-guerra-feijoo
www.meneame.net/story/anotop-at-lapsus-feijoo-congreso-ha-convertido-m
0
K
20
#2
SeñorPresunciones
Se parece más Luis Zahera...Lo clavaría.
0
K
12
#4
Thornton
#2
¿Tú crees?
0
K
20
#5
SeñorPresunciones
#4
Pasa por maquillaje y peluquería y es clavado!
0
K
12
#3
ronko
A Sánchez el de los misterios de Murdoch que se le parece.
0
K
7
#7
DarthMatter
"
Anotop At
"
Parece, más bien, el título de una serie rusa (o soviética)
0
K
7
#8
Thornton
#7
O un spanglish pseudo porno:
Ano top at.... Genova 13
0
K
20
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Parece, más bien, el título de una serie rusa (o soviética)