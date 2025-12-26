edición general
Confirmado por el Gobierno: 630.000 alquileres concluyen en 2026 y los inquilinos temen una gran subida de precios

Cuando parece que la crisis de la vivienda no puede ir a peor, aparecen nuevos elementos que agravan el principal problema de los españoles durante este 2025. En 2026 vencen los alquileres que se firmaron en 2021, en un contexto de precios muy inferior por la pandemia, por lo que se va a producir una subida meteórica de las rentas. Así lo advierte el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: más de 630.000 contratos de alquiler culminan a lo largo de 2026 y más de 1 millón y medio de personas se verán afectadas.

#5 Daniel2000
Una de las medidas que ha sacado el gobierno, es que para que seas declarada como vulnerable ... “el RDL define como vulnerables a unidades familiares con ingresos de hasta 3 veces el IPREM, 1.800 euros mensuales"

Conclusión, ningún arrendador te alquilará nada si no cobras menos de 1.800€ mensuales.

Juagada maestra
#8 Abril_2025 *
Sí, viene un problema enorme. Los caseros apretarán a los inquilinos por encima de sus posibilidades y cientos de miles de familias van a tener que moverse.

Leí que querían proponer la renovación obligatoria de los contratos de alquiler de forma indefinida. Ayudaría a estos cientos de miles de familias. Tendrían que hacerlo de inmediato.

En clase de mis hijos hay tres niños que no sabemos si seguirán el año que viene. Tres familias que tendrán que irse a un pueblo si el casero les renegocia el contrato como ya les ha ido diciendo. Entre 300€ y 500€ de subida a familias de clase trabajadora con dos y tres niños pequeños.

El problema que viene es enorme y deberían actuar o muchísima gente lo va a pasar muy mal.
Jaime131 #1 Jaime131
Imposible. El Gobierno ha sacado cienes de medidas para solucionar los problemas de la vivienda y los alquileres.
jonolulu #2 jonolulu
#1 Repetís todo como papagayos cuando en este caso precisamente lo que ha sujetado los precios de los alquileres de la noticia es precisamente la medida del gobierno. Hasta ahora
Jaime131 #3 Jaime131
#2 Entonces los que van a pagar esa gran subida estarán muy agradecidos.
Andreham #4 Andreham
#1 Imposible que los precios suban.

El 99.9% de los alquileres son para gente que está unos meses en una ciudad y no para de moverse; o de dueños que sólo tienen un piso más y tienen que tenerlo alquilado siempre porque no pueden permitirse tenerlo cerrado. Y subir los precios de golpe sólo conseguirá que mucha gente no pueda acceder a alquilar, por lo que habrá más oferta que demanda, por lo que bajarán los precios para competir... porque nadie puede permitirse tener el piso cerrado.
#6 Daniel2000
#4 Te ha faltado la etiqueta de sarcasmo ...
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 cienes es nuevo verdad.
oceanon3d #9 oceanon3d *
#1 Imponible que no sepan algunos que la vivienda esta legalmente, en un 90%, en manos de comunidades y ayuntamientos.

¿O si lo saben y solo pretenden manipular?
#11 covacho
#9 eso se ha desmentido tantas veces que no voy a molestarme ni en buscar el enlace.
animat2000 #12 animat2000
Parece que sieeeeempre el problema de los precios es del gobierno. NO. Se puede tener una vivienda y ponerla en alquiler a un precio asequible. Otra cosa es que tengas varias heredadas y quieras dejar de trabajar aprovechando el momento actual para pegarte la vida padre a costa de los demás. ¿Tienes una vivienda y te da miedo alquilarla por si no te pagan? Pues la vendes, ganas dinero y te quitas el problema de encima. ¿Tienes varias? Pues te lo montas mejor y sacas menos rentabilidad…   » ver todo el comentario
pablisako #10 pablisako
Alerta para 632.369 alquileres que se renuevan en 2026: subidas de hasta 4.615 euros al año y 385 euros al mes
Los arrendamientos ubicados en zonas definidas como tensionadas no deberían verse afectados
www.elplural.com/economia/alerta-632369-alquileres-renuevan-2026-subid
#13 Vespas
Qué cara te va a salir aquella reunión con Blackrock que tuviste antes de salir elegido presidente, Pedro... .

Quién te lo iba a decir... . :).
