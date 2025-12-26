Confirmado por el Gobierno: 630.000 alquileres concluyen en 2026 y los inquilinos temen una gran subida de precios

Cuando parece que la crisis de la vivienda no puede ir a peor, aparecen nuevos elementos que agravan el principal problema de los españoles durante este 2025. En 2026 vencen los alquileres que se firmaron en 2021, en un contexto de precios muy inferior por la pandemia, por lo que se va a producir una subida meteórica de las rentas. Así lo advierte el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: más de 630.000 contratos de alquiler culminan a lo largo de 2026 y más de 1 millón y medio de personas se verán afectadas.