Confirmado por el Gobierno: 630.000 alquileres concluyen en 2026 y los inquilinos temen una gran subida de precios

Cuando parece que la crisis de la vivienda no puede ir a peor, aparecen nuevos elementos que agravan el principal problema de los españoles durante este 2025. En 2026 vencen los alquileres que se firmaron en 2021, en un contexto de precios muy inferior por la pandemia, por lo que se va a producir una subida meteórica de las rentas. Así lo advierte el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: más de 630.000 contratos de alquiler culminan a lo largo de 2026 y más de 1 millón y medio de personas se verán afectadas.
Conclusión, ningún arrendador te alquilará nada si no cobras menos de 1.800€ mensuales.
Juagada maestra
Leí que querían proponer la renovación obligatoria de los contratos de alquiler de forma indefinida. Ayudaría a estos cientos de miles de familias. Tendrían que hacerlo de inmediato.
En clase de mis hijos hay tres niños que no sabemos si seguirán el año que viene. Tres familias que tendrán que irse a un pueblo si el casero les renegocia el contrato como ya les ha ido diciendo. Entre 300€ y 500€ de subida a familias de clase trabajadora con dos y tres niños pequeños.
El problema que viene es enorme y deberían actuar o muchísima gente lo va a pasar muy mal.
El 99.9% de los alquileres son para gente que está unos meses en una ciudad y no para de moverse; o de dueños que sólo tienen un piso más y tienen que tenerlo alquilado siempre porque no pueden permitirse tenerlo cerrado. Y subir los precios de golpe sólo conseguirá que mucha gente no pueda acceder a alquilar, por lo que habrá más oferta que demanda, por lo que bajarán los precios para competir... porque nadie puede permitirse tener el piso cerrado.
¿O si lo saben y solo pretenden manipular?
Los arrendamientos ubicados en zonas definidas como tensionadas no deberían verse afectados
