Una conductora en prácticas hunde un autobús en el río Sena y cuatro personas tienen que ser rescatadas

Cuatro personas fueron rescatadas con vida este jueves de las aguas del Sena, en una zona en las afueras de París, después de que el autobús en el que viajaban cayese al río. Según informa la BBC, se trataba de una conductora en prácticas "a punto de finalizar su formación" y que iba acompañada por un conductor "principal" y dos pasajeros. El rescate contó con la intervención de más de 110 efectivos, entre ellos 34 bomberos, 60 policías, buzos especializados y la brigada fluvial, además de drones y helicópteros, según la prensa local.