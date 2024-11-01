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Una conductora en prácticas hunde un autobús en el río Sena y cuatro personas tienen que ser rescatadas

Una conductora en prácticas hunde un autobús en el río Sena y cuatro personas tienen que ser rescatadas

Cuatro personas fueron rescatadas con vida este jueves de las aguas del Sena, en una zona en las afueras de París, después de que el autobús en el que viajaban cayese al río. Según informa la BBC, se trataba de una conductora en prácticas "a punto de finalizar su formación" y que iba acompañada por un conductor "principal" y dos pasajeros. El rescate contó con la intervención de más de 110 efectivos, entre ellos 34 bomberos, 60 policías, buzos especializados y la brigada fluvial, además de drones y helicópteros, según la prensa local.

| etiquetas: conductora , prácticas , autobus , sena
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5 comentarios
6 0 0 K 69 actualidad
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
La he liado parda
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#3 wai
Ega mi pgimeguito dia
2 K 27
#2 To_lo_loco
Qué raro que la basura gratuita exponga su machismo en un titular.

No sabemos si con intencionalidad, por falta de experiencia o pericia en saber si hacen lo correcto o todo junto.

Apliquemos el mismo criterio que ellos aplican en la conductora.
1 K -3
Cuñado #4 Cuñado
#2 Que 20minutos es basura y machista (valga la redundancia) no lo duda nadie que sea capaz de entender una oración subordinada pero... ¿en el titular?
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Kantinero #5 Kantinero *
Pero ha aprobado o no ha aprobado, si la suspenden igual #2 le parece machista?
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menéame