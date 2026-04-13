edición general
4 meneos
121 clics
Condenado por lamer el cuello a una exmodelo de ‘Playboy’ en el yate de la mujer en el Club de Mar

Condenado por lamer el cuello a una exmodelo de ‘Playboy’ en el yate de la mujer en el Club de Mar

La jueza impone un año y tres meses de cárcel al hombre y que indemnice a la víctima con 1.000 euros por los daños morales. Un hombre ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel por abusos sexuales a una actriz y exmodelo de Playboy alemana en un yate amarrado en el Club de Mar, en Palma. El acusado lamió desde la oreja hasta la parte de abajo del cuello a la víctima.

| etiquetas: condenado , baboso , lamer , cuello
3 1 0 K 33 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 33 actualidad
#1 Grahml *
"El hombre aclaró que no sabe inglés, pero reconoció haberle mandado el mismo 15 de septiembre un mensaje que ponía «Loviu»"

Sí claro. Este es de los que pone en el CV, inglés nivel medio.
2 K 42
Arkhan #5 Arkhan
#1 Cómo viene siendo habitual en Mallorca: vender que sabes inglés, que sea mentira y luego quejarse de que la isla se llena de extranjeros haciendo tu trabajo.
0 K 12
pitercio #3 pitercio
El tío guarro se fue creciendo con las circunstancias.
0 K 19
LisaPotter #2 LisaPotter
A esto, Rubiales lo llama un piquito húmedo.
1 K 18
#4 laruladelnorte *
El 17 de septiembre por la mañana, cuando la actriz y exmodelo estaba en el pantalán agachada para conectar la manguera, el hombre se acercó a ella e intentó rodearla con los brazos, por lo que la víctima empezó a gritar.

Parece un capítulo de una novela erótica. o_o
0 K 10

menéame