Condenado por lamer el cuello a una exmodelo de ‘Playboy’ en el yate de la mujer en el Club de Mar

La jueza impone un año y tres meses de cárcel al hombre y que indemnice a la víctima con 1.000 euros por los daños morales. Un hombre ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel por abusos sexuales a una actriz y exmodelo de Playboy alemana en un yate amarrado en el Club de Mar, en Palma. El acusado lamió desde la oreja hasta la parte de abajo del cuello a la víctima.