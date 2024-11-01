Un condenado por una brutal violación en Lleida logra ‘papeles’ permanentes

Un ciudadano de origen marroquí al que la Audiencia Provincial de Lleida condenó a siete años y medio de prisión como autor de una brutal violación cometida en octubre de 2012 en Les Basses d’Alpicat ha logrado disponer de papeles permanentes de residencia en el territorio del Estado tras una resolución del Tribunal Superior de La Rioja.
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Pensaba que te referías a que ahora, aunque tenga los papeles se le puede expulsar y yo también creo que a la primera tendría que haber ido fuera.
No tiene sentido que no sea así.
El arraigo lo hubiera pensado antes.