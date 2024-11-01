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Un condenado por una brutal violación en Lleida logra ‘papeles’ permanentes

Un ciudadano de origen marroquí al que la Audiencia Provincial de Lleida condenó a siete años y medio de prisión como autor de una brutal violación cometida en octubre de 2012 en Les Basses d’Alpicat ha logrado disponer de papeles permanentes de residencia en el territorio del Estado tras una resolución del Tribunal Superior de La Rioja.

| etiquetas: la rioja , violación , lleida
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Jaime131 #2 Jaime131
Con la cantidad de gente que creemos que los extranjeros que cometen crímenes deben ser expulsados, y a este le dejan quedarse de por vida. Estará contento el hombre.
5 K 63
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
#2 Y su victima.
1 K 18
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#2 Aunque consiga papeles si comete un delito grave se le puede expulsar. Y debe expulsarse después de cumplir su condena.
3 K 43
#13 Aitr
#8 Si comete otro delito grave más quieres decir? Se le debería expulsar a la primera por un delito como ese. Buscar la segunda qué sentido tiene?
0 K 7
cenutrios_unidos #15 cenutrios_unidos
#13 Se le debe expulsar por este. A la primera y punto. Ya ha demostrado lo que es. Nadie tiene que asumir el riesgo de que este "personaje" esté en la calle.
0 K 16
#16 Aitr
#15 vale, estamos de acuerdo, te he entendido mal.
Pensaba que te referías a que ahora, aunque tenga los papeles se le puede expulsar y yo también creo que a la primera tendría que haber ido fuera.
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daTO #12 daTO
#2 Está calculado. Esos jueces lo hacen sabiendo que esto da más votos a la extrema derecha. El que pueda hacer, que haga,
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#6 astur365_628eed2f50e0f
Muro de pago aunque no sé porqué he leído un poco . La noticia habla de arraigo , tiene familia e hijos , 15 años cotizados y que se ha reinsertado . Por lo tanto o cambiamos la ley o la aplicamos a todos
1 K 29
Mediorco #11 Mediorco
#6 Registrarse es gratis en Segre. No es muro de pago realmente
1 K 18
#14 Aitr
#6 Cambiamos la ley. A la primera condena por un delito grave (y más si es contra la integridad de las personas) a tú país...

No tiene sentido que no sea así.

El arraigo lo hubiera pensado antes.
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strike5000 #5 strike5000
Para mí está muy claro: Si estás pendiente del permiso de residencia o incluso de la nacionalidad y te condenan por un delito grave (ingreso en prisión), paralización del expediente y expulsión. Y si ya tienes la nacionalidad retirada y expulsión.
1 K 22
g3_g3 #3 g3_g3
Que le pongan una buena paga!!! :palm:
2 K 21
#10 roca
El juzgado de la rioja donde govierna el PP
1 K 16
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Bien trabajo hermanes!
0 K 8
#1 Mesopotámico
Necesitamos mas violadores para mantener el chiringuito feminista
11 K -57
Mediorco #4 Mediorco *
#1 En este caso han sido los jueces de La Rioja los que han estimado conveniente darle a papeles a un violador. El gobierno no ha tenido nada que ver.
4 K 55

menéame