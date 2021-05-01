edición general
Condenada una enfermera por espiar 16 veces la historia médica de su exmarido

La acusada ha reconocido haber accedido de forma reiterada al historial médico de su exesposo utilizando sus credenciales personales como trabajadora del SCS, a pesar de no existir relación asistencial alguna que justificara dicho acceso. Según el relato de hechos aceptado, consultó los datos clínicos en 13 ocasiones un mismo día y en otras 3 al día siguiente, y empleó esa información en perjuicio de su exmarido en procesos judiciales abiertos entre ambos.

cocolisto #3 cocolisto
Una búsqueda rápida pero hay decenas de casos de las fse absueltos.
Todos iguales ante la ley...del embudo:

"El Supremo exculpa a un agente que 'espió' al exmarido de su pareja".

www.elconfidencial.com/espana/2021-05-01/el-supremo-exonera-a-un-agent
Connect #1 Connect
Un año y nueve meses de prisión, además de una multa de 1.680 euros y cinco años y medio de d'inhabilitación profesional más los 6.000€ que había adelantado antes del juicio.

Pues soberana sentencia. Para ser una mujer es asombroso. No se si los cinco años de inhabilitación profesional es solo en el ámbito de su trabajo habitual o si no puede trabajar en nada.

Pero vamos, se va a tirar cinco años y medio currando de lo que pueda.
nereira #2 nereira
La sentencia es firme, ya que ninguna de las partes tiene intención de recurrirla. No obstante, la defensa ha solicitado la suspensión de la pena de prisión con la condición de que no delinca durante los próximos dos años, extremo sobre el cual la Sala se pronunciará en un auto posterior.
cocolisto #4 cocolisto
"Los datos aportados al juez Pedraz revelan que cientos de policías buscaron datos sobre 55 dirigentes y parlamentarios de Podemos desde bases de datos como Persona, Sidenpol o Argos. Datos a veces genéricos sobre Iñigo Errejón o Carolina Bescansa pero también datos concretos sobre vuelos o noches de hotel de Pablo Iglesias. La investigación judicial debe arrojar luz sobre varios aspectos que, casi una década después, pueden tener difícil respuesta: qué policía accedió a cada base a través…   » ver todo el comentario
#5 Tensk
Pero esto no es ningún tipo de violencia ni nada. Si fuese él quien se lo hubiera hecho a ella entonces hablaríamos de Violencia SQL Relacional.
