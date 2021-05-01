Condenada una enfermera por espiar 16 veces la historia médica de su exmarido

La acusada ha reconocido haber accedido de forma reiterada al historial médico de su exesposo utilizando sus credenciales personales como trabajadora del SCS, a pesar de no existir relación asistencial alguna que justificara dicho acceso. Según el relato de hechos aceptado, consultó los datos clínicos en 13 ocasiones un mismo día y en otras 3 al día siguiente, y empleó esa información en perjuicio de su exmarido en procesos judiciales abiertos entre ambos.