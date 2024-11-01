Conchi afronta su deshaucion sin alternativa habitacional. [val]

Conchi y su familia viven apenas con los 1.100 euros *justets que suman los 700 euros que cobra ella de la Renta Valenciana de Inclusión (*RVI) y alrededor de los 400 que el marido -que tiene una discapacidad del 42%- recogida con *feinetes puntuales. A cambio, son cinco bocas a alimentar, los dos adultos y los tres hijos del matrimonio. A pesar de las dificultades consiguieron estabilizar un hogar ahora hace casi cinco años, cuando consiguieron alquilar un antiguo comercio en Xirivella (Huerta Sur) que reformaron para gastarlo como vivienda