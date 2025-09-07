edición general
Un concejal de Moncada acaba en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez

Un concejal de Moncada acaba en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada, Martín Pérez Aranda (PSOE), intervino este sábado en torno a las cuatro de la madrugada en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez durante una verbena de las fiestas.

| etiquetas: concejal , moncada , pelea , agresion , psoe , pedro sanchez
18 comentarios
4 1 0 K 45 actualidad
manzitor #3 manzitor
Sembremos mierda, que ya vendremos a arreglarlo nosotros
1 K 23
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
#4 Parecida sí. Lo de carapolla siempre me pareció una chorrada infantil que dice más del que la usa, que del insultado.
A los políticos se les fiscaliza con argumentos, no con insultos.
1 K 19
alcama #7 alcama
#5 Pues en Meneame se insulta a los políticos de PP de manera continuada,sin sanción alguna.
Yo una vez insulté a Albares y .e aplicaron un strike
3 K 12
yopasabaporaqui #11 yopasabaporaqui
#7 Qué le dijiste? Porque hay insultos e insultos eh. Aludiste a su madre?
0 K 11
alcama #13 alcama
#11 No, le llamaría retrasado o inútil. Suficiente para purgarme. Tampoco creas que hacen muchos análisis para aplicarme strike
1 K -3
yopasabaporaqui #17 yopasabaporaqui
#13 Pues te pillaron manía, por lo que fuera.
0 K 11
alcama #18 alcama *
#17 Sí ,por lo que fuera... No se puede saber :troll:
0 K 5
#8 Leon_Bocanegra
Suerte que ha sido en l'Horta Nord. Si llega a ser el l'Horta Sud se habría llevado tres tiros.
0 K 12
#12 Leon_Bocanegra
#6 léelo de nuevo, anda.
0 K 12
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: cada vez esta la cosa mas calentita
0 K 8
#15 me_gusta_tocar_tetas
Otro ejemplo de cómo respeta la izquierda la libertad de expresión
0 K 6
alcama #1 alcama
¿ Está prohibido decir Pedro Sánchez HDP?
1 K -3
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
#1 Tampoco caca culo pedo pis. Y la imagen que das, es la misma.
3 K 45
alcama #4 alcama
#2 ¿La misma que insultar al alcalde de Madrid?
1 K -3
#6 Katos
#2 la misma que qué, me tienes en ascuas.
0 K 7
#10 mcfgdbbn3 *
#1: No, como tampoco lo está decir "Viva Pedro Sánchez, el pistolitas es un vago y se las da de militar sin hacer la mili".
Me gustaría saber quién empezó a agredir físicamente.
0 K 12
alcama #16 alcama
#10 Ya , pero la gente canta "Pedro Sánchez hijo de puta" ,no cantan "El pistolitas ..".
0 K 5
#14 cunaxa *
#1 A Sánchez se le ataca mucho porque ha hecho una cosa que ningún Presidente de España no había hecho nunca y es decir que gobierna para la mayoría de los ciudadanos, para el pueblo raso, no para las altas élites como los anteriores.

Por eso se le ataca tanto. Hay muchos que no se lo perdonan.
0 K 8

