Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores

Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores

Mientras en Francia trabajan 35 horas, en Alemania 34, y en Austria 33, España —gracias al bloque conservador— sigue anclada en las 40 horas de 1983, a pesar de que la productividad ha crecido un 53% y los salarios solo un 22%. La riqueza generada no va a los trabajadores. Va a los accionistas. Va a los lobbies. Va a los bolsillos de quienes, como Feijóo le han regalodo las cajas y bancos gallegos con nombre y apellidos Juan Carlos Escotet de Abanca llevándolo a la Lista Forbes como recien millonario de España, viven en mansiones

8 comentarios
Dragstat #6 Dragstat *
"Este no es un acto político. Es una declaración de guerra de clase. La cara dura de la élite: votar contra la gente mientras se vive de ella"

Los partidos políticos en favor de las élites tienen mayoría de votos porque la población les ha votado. No se de qué nos sorprendemos. El país es de derechas y la tendencia es más hacia más derecha todavía. De hecho recuerdo que el PSOE es de derechas. Es absurdo quejarse cuando es lo que ha votado la gente. Y ahora llegan las jubilaciones masivas, lo que significa menos votantes trabajadores, y va a provocar todavía menos incentivos para legislar en favor de esto. Y a su vez la clase trabajadora estarán formada cada vez por más inmigrantes desincentivando aún más cualquier mejora.
Apotropeo #8 Apotropeo
#6 Totalmente de acuerdo, estos partidos políticos lo llevan en el ADN simplemente es lo esperable.
Lo que no entiendo es a aquel que les ha votado esperando otra cosa, ese sí es un pobre infeliz.
#3 tierramar
A los partidos que defienden los intereses del pueblo les llaman populistas, como si fuera algo malo; los trabajadores, los autónomos, deberíamos sentir vergüenza de los partidos capitalistas, que defienden los intereses de las grandes empresas, los lobbys, ni siquiera de la pequeña empresa. Y lo que debería ser un insulto es el término "partido capitalista" , a la vez que sentirnos orgullosos de los populistas que defienden los intereses de todos, y no solo de unos pocos ricos
fareway #2 fareway
No a la reducción, no a la subida del SMI, no a todo lo que signifique mejoras en la vida de la gente: ¿A qué aspira esta gentuza con la pulserita en la mano?
OCLuis #5 OCLuis
#2 Esa gente solo aspira a una cosa: evitar que la izquierda gobierne para mejorar nuestras vidas. Y para conseguir eso tienen que mandar ATPC su brújula moral, sus intereses personales y la imagen de España en el extranjero...
... aún recuerdo la "comisión" del PP que fue a Bruselas para malmeter contra el gobierno de España.
Y se llaman a si mismos patriotas y defensores del país.
No saben ni hacer política siquiera. Llevamos unos años en los que la auténtica política, los debates…   » ver todo el comentario
ummon #7 ummon
#2 ¿A qué aspiran esos ilusos que les votan?
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Negacionista en todo lo que proponga el gobierno y sus socios, ese es Feijóo el "moderado". mientras los nazis de Vox aprovechan sus divagaciones, mentiras y falsedades para dar un correctivo de votantes a lPP.
#4 Hollywoodlandia
Hoy en el meeting del psoe
