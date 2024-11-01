Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores

Mientras en Francia trabajan 35 horas, en Alemania 34, y en Austria 33, España —gracias al bloque conservador— sigue anclada en las 40 horas de 1983, a pesar de que la productividad ha crecido un 53% y los salarios solo un 22%. La riqueza generada no va a los trabajadores. Va a los accionistas. Va a los lobbies. Va a los bolsillos de quienes, como Feijóo le han regalodo las cajas y bancos gallegos con nombre y apellidos Juan Carlos Escotet de Abanca llevándolo a la Lista Forbes como recien millonario de España, viven en mansiones
Los partidos políticos en favor de las élites tienen mayoría de votos porque la población les ha votado. No se de qué nos sorprendemos. El país es de derechas y la tendencia es más hacia más derecha todavía. De hecho recuerdo que el PSOE es de derechas. Es absurdo quejarse cuando es lo que ha votado la gente. Y ahora llegan las jubilaciones masivas, lo que significa menos votantes trabajadores, y va a provocar todavía menos incentivos para legislar en favor de esto. Y a su vez la clase trabajadora estarán formada cada vez por más inmigrantes desincentivando aún más cualquier mejora.
Lo que no entiendo es a aquel que les ha votado esperando otra cosa, ese sí es un pobre infeliz.
... aún recuerdo la "comisión" del PP que fue a Bruselas para malmeter contra el gobierno de España.
Y se llaman a si mismos patriotas y defensores del país.
No saben ni hacer política siquiera. Llevamos unos años en los que la auténtica política, los debates… » ver todo el comentario