El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado

El agente de la Guardia Civil detenido por el Servicio de Información de la Comandancia de València por agredir a una mujer detenida está envuelto en varios atestados previos instruidos por atentado, desobediencia o resistencia. Según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, se trataría de más de una decena de atestados por supuestas agresiones verbales o físicas, un número muy inusualmente elevado para un solo agente.