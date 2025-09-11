El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado

El agente de la Guardia Civil detenido por el Servicio de Información de la Comandancia de València por agredir a una mujer detenida está envuelto en varios atestados previos instruidos por atentado, desobediencia o resistencia. Según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, se trataría de más de una decena de atestados por supuestas agresiones verbales o físicas, un número muy inusualmente elevado para un solo agente.
Por lo que me ha comentado un colega GC, el concepto atestado es una cosa seria, no es una denuncia, que luego puede ser estimada o no (cuando un GC de te multa, te pone una denuncia) el atestado es una investigación con pruebas.
Luego dicen de no derogar la ley mordaza, si no es por el video, el sujeto sale de rositas.
No merece manchar el buen nombre de la GC