edición general
31 meneos
43 clics
El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado

El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado

El agente de la Guardia Civil detenido por el Servicio de Información de la Comandancia de València por agredir a una mujer detenida está envuelto en varios atestados previos instruidos por atentado, desobediencia o resistencia. Según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, se trataría de más de una decena de atestados por supuestas agresiones verbales o físicas, un número muy inusualmente elevado para un solo agente.

| etiquetas: guardia civil , oliva , torturas , atestados
27 4 0 K 333 actualidad
6 comentarios
27 4 0 K 333 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
más de una decena de atestados por supuestas agresiones verbales o físicas,

Por lo que me ha comentado un colega GC, el concepto atestado es una cosa seria, no es una denuncia, que luego puede ser estimada o no (cuando un GC de te multa, te pone una denuncia) el atestado es una investigación con pruebas.
4 K 66
#3 Seat127
#1 Lo que hay que preguntarse entonces es qué hace ese individuo prestando servicio en la calle y si hay o no motivos para tramitar su expulsión de la GC. Tolerancia cero contra los abusos en las FCSE.
3 K 50
makinavaja #4 makinavaja
#3 Da la sensación de poco control por parte de la GC de la agresividad de su personal...
1 K 28
pepel #2 pepel
Y luego nos quejamos de los inmigrantes reincidentes. No hace falta ser inmigrante para ser reincidente sin pisar la cárcel.
2 K 43
#6 sald64059
#2 no se que tienen que ver los inmigrantes aquí, la verdad. Esto va de un tío al que debería de quitar placa , arma y seguramente meterlo en la cárcel unos cuantos añitos.
0 K 7
Cehona #5 Cehona *
Alguien en la GC defiende a estos animales en lugar de defender a los ciudadanos que dicen defender.
Luego dicen de no derogar la ley mordaza, si no es por el video, el sujeto sale de rositas.
No merece manchar el buen nombre de la GC
0 K 16

menéame