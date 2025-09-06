edición general
Estúpidos, malvados y pringados en la vida pública

La ultraderecha, en cambio, nos quiere estúpidos. Su mensaje es «jodamos a progres y a las feministas de pacotilla, echemos a los moros, quedémonos sin médico, a la mierda la jubilación». Nos quieren así de estúpidos. Nadie cree que vaya a tener más médicos con Vox y nadie cree que vaya a vivir mejor sin médico. Pero sienten liberador morder a quienes los ultras llaman subvencionados, vividores del género o del clima, profes adoctrinadores y cosas parecidas, aunque en las dentelladas se les vaya la protección social, los derechos laborales y...

Nadie cree que vaya a tener más médicos con Vox y nadie cree que vaya a vivir mejor sin médico. Pero sienten liberador morder a quienes los ultras llaman subvencionados, vividores del género o del clima, profes adoctrinadores y cosas parecidas, aunque en las dentelladas se les vaya la protección social, los derechos laborales y las libertades. Es la estupidez. Y es dialécticamente difícil de enfrentar, porque el estúpido desafía todas las líneas de razonamiento.
Es la estupidez. Y es dialécticamente difícil de enfrentar, porque el estúpido desafía todas las líneas de razonamiento.
Solo los necios y los tontos tiran piedras sobre su tejado,por desgracia hay mucho imbécil que lo hace...
La ultraderecha ha entendido muy bien que nos mueve más lo que detestamos que lo que apreciamos. Jodidos progres listillos, malditos funcionarios vagos, putas feministas chillonas, sucios moros ladrones. Quien me deje tuerto dejándoles ciegos a ellos me está haciendo un favor.
