Estúpidos, malvados y pringados en la vida pública

La ultraderecha, en cambio, nos quiere estúpidos. Su mensaje es «jodamos a progres y a las feministas de pacotilla, echemos a los moros, quedémonos sin médico, a la mierda la jubilación». Nos quieren así de estúpidos. Nadie cree que vaya a tener más médicos con Vox y nadie cree que vaya a vivir mejor sin médico. Pero sienten liberador morder a quienes los ultras llaman subvencionados, vividores del género o del clima, profes adoctrinadores y cosas parecidas, aunque en las dentelladas se les vaya la protección social, los derechos laborales y...