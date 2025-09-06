Estúpidos, malvados y pringados en la vida pública

La ultraderecha, en cambio, nos quiere estúpidos. Su mensaje es «jodamos a progres y a las feministas de pacotilla, echemos a los moros, quedémonos sin médico, a la mierda la jubilación». Nos quieren así de estúpidos. Nadie cree que vaya a tener más médicos con Vox y nadie cree que vaya a vivir mejor sin médico. Pero sienten liberador morder a quienes los ultras llaman subvencionados, vividores del género o del clima, profes adoctrinadores y cosas parecidas, aunque en las dentelladas se les vaya la protección social, los derechos laborales y...
| etiquetas: vox , figaredo , ultraderecha , schiller , castaño , leguina , gonzález
Ya ves el nivel.
Pero lo explican muy bien en este artículo, especialmente al final del extracto que pongo en #2:
Es la estupidez. Y es dialécticamente difícil de enfrentar, porque el estúpido desafía todas las líneas de razonamiento.
www.meneame.net/story/cuando-tonto-mas-peligroso-malvado-1
www.meneame.net/story/desaparece-video-jose-maria-figaredo-hablando-as
El chalet de Pablo Iglesias