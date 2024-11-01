·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13364
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
7382
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
5059
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
6149
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
4881
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
más votadas
533
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
562
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
646
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
302
Charlie Kirk dice que la muerte por arma de fuego "desafortunadamente" vale la pena por mantener la segunda enmienda [ENG] [Hemeroteca]
396
La justicia británica ordena borrar el mural de Banksy contra la represión de manifestaciones
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
75
clics
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"
El conocido actor de Hollywood, que ahora vive en nuestro país junto a Alejandra Silva, se ha propuesto terminar con la gente que vive en las calles.
|
etiquetas
:
richard
,
gere
,
sintecho
,
vivienda
,
españa
18
4
0
K
307
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
307
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Manuel.G
A ver si tiene exito aunque sea en parte. El mero hecho de plantearas ese objetivo ya es digno de elogio
6
K
72
#1
karakol
Inquietante titular, y la entradilla no lo mejora.
3
K
42
#5
ombresaco
*
nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años
Esa frase tiene 2 interpretaciones muy diferentes
Edito
#1
#2
, por la mano jajajaja
0
K
11
#7
Leovigildo
#1
Muy cierto.
0
K
7
#2
Torrezzno
Los van a sacrificar? Me resulta curioso el paternalismo yanki este. Podría empezar por su tierra donde los tiene a puñados
2
K
29
#11
juanac
#2
Todo mal? Me inquieta mucho la reacción de quienes no hacemos nada cuando alguien propone algo y la respuesta que damos es una variante de "pues vaya mierda, podrías hacer esto otro que es mejor".
0
K
10
#12
Torrezzno
#11
como que no hacemos nada. Y mis impuestos para que son? Tenemos que vivir de la caridad de los ultra ricos?
0
K
15
#13
juanac
#12
Él también los paga. Me refiero a que individualmente no hacemos nada más que aquello a lo que nos obligan.
Él hace esto voluntariamente y es, objetivamente, una buena propuesta. Que haya otras mejores? Pues seguro. Pero creo que es de recibo o aplaudir su iniciativa o llevar a cabo alguna de esas propuestas mejores.
Criticar al que hace algo bueno porque podría hacer algo aún mejor es absurdo y destila cierta envidia, en mi opinión.
1
K
17
#15
Torrezzno
*
#13
no tiene nada que ver con la envidia. Es más bien una cuestión ética. En EEUU se da mucho este tipo de filantrópias en la corriente protestante de que si pagas vas al cielo. Cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Pero se supone que el estado del bienestar esta diseñado para arreglar esas diferencias sin depender de capital privado
0
K
15
#16
sald64059
#2
dicho desde la comodidad de tu casa, verdad?
0
K
7
#9
Albarkas
Ahora vendrá uno que yo me sé y pondrá un par de comentarios de 2.500 palabras cada uno sobre la aporofobia y otras hierbas
3
K
28
#14
ixo
No sé yo si está en su mano acabar con la pobreza en España, pero la intención es la que cuenta, siempre que no sea al estilo Ayuso.
1
K
21
#10
Torrezzno
#8
son proletarios también
0
K
15
#3
pitercio
¡Pedazo finca teneis! ¿no?
0
K
12
#8
Estoeslaostia
#3
Y los últimos iPhones. No lo olvides.
0
K
8
#6
levante
Dicho así da un poco de miedo.
0
K
9
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esa frase tiene 2 interpretaciones muy diferentes
Edito #1 #2, por la mano jajajaja
Él hace esto voluntariamente y es, objetivamente, una buena propuesta. Que haya otras mejores? Pues seguro. Pero creo que es de recibo o aplaudir su iniciativa o llevar a cabo alguna de esas propuestas mejores.
Criticar al que hace algo bueno porque podría hacer algo aún mejor es absurdo y destila cierta envidia, en mi opinión.