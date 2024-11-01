edición general
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"

El conocido actor de Hollywood, que ahora vive en nuestro país junto a Alejandra Silva, se ha propuesto terminar con la gente que vive en las calles.

Manuel.G #4 Manuel.G
A ver si tiene exito aunque sea en parte. El mero hecho de plantearas ese objetivo ya es digno de elogio
6 K 72
karakol #1 karakol
Inquietante titular, y la entradilla no lo mejora.
3 K 42
#5 ombresaco *
nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años

Esa frase tiene 2 interpretaciones muy diferentes

Edito #1 #2, por la mano jajajaja
0 K 11
#7 Leovigildo
#1 Muy cierto.
0 K 7
Torrezzno #2 Torrezzno
Los van a sacrificar? Me resulta curioso el paternalismo yanki este. Podría empezar por su tierra donde los tiene a puñados
2 K 29
#11 juanac
#2 Todo mal? Me inquieta mucho la reacción de quienes no hacemos nada cuando alguien propone algo y la respuesta que damos es una variante de "pues vaya mierda, podrías hacer esto otro que es mejor".
0 K 10
Torrezzno #12 Torrezzno
#11 como que no hacemos nada. Y mis impuestos para que son? Tenemos que vivir de la caridad de los ultra ricos?
0 K 15
#13 juanac
#12 Él también los paga. Me refiero a que individualmente no hacemos nada más que aquello a lo que nos obligan.

Él hace esto voluntariamente y es, objetivamente, una buena propuesta. Que haya otras mejores? Pues seguro. Pero creo que es de recibo o aplaudir su iniciativa o llevar a cabo alguna de esas propuestas mejores.

Criticar al que hace algo bueno porque podría hacer algo aún mejor es absurdo y destila cierta envidia, en mi opinión.
1 K 17
Torrezzno #15 Torrezzno *
#13 no tiene nada que ver con la envidia. Es más bien una cuestión ética. En EEUU se da mucho este tipo de filantrópias en la corriente protestante de que si pagas vas al cielo. Cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Pero se supone que el estado del bienestar esta diseñado para arreglar esas diferencias sin depender de capital privado
0 K 15
#16 sald64059
#2 dicho desde la comodidad de tu casa, verdad?
0 K 7
#9 Albarkas
Ahora vendrá uno que yo me sé y pondrá un par de comentarios de 2.500 palabras cada uno sobre la aporofobia y otras hierbas :troll:
3 K 28
ixo #14 ixo
No sé yo si está en su mano acabar con la pobreza en España, pero la intención es la que cuenta, siempre que no sea al estilo Ayuso. :troll: :troll: :troll:
1 K 21
Torrezzno #10 Torrezzno
#8 son proletarios también xD xD
0 K 15
pitercio #3 pitercio
¡Pedazo finca teneis! ¿no?
0 K 12
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
#3 Y los últimos iPhones. No lo olvides.
0 K 8
#6 levante
Dicho así da un poco de miedo.
0 K 9

