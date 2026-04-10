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El concejal “aguafiestas” de Hortaleza, David Pérez, arrebata al vecindario un proyecto de reciclaje pionero en Madrid

El concejal “aguafiestas” de Hortaleza, David Pérez, arrebata al vecindario un proyecto de reciclaje pionero en Madrid

David Pérez, conocido en Madrid como el “concejal aguafiestas”, le ha arrebatado a los vecinos del distrito de Hortaleza una iniciativa pionera en Madrid: hace 10 años, un variopinto grupo de vecinos se propuso reciclar la basura orgánica de sus hogares sin salir del barrio. La idea parecía novedosa, aunque la fórmula es antiquísima. Se trata de mezclar residuos vegetales domésticos, como cáscaras de fruta, mondas de patatas o posos de café con hojas secas y restos de poda.

| etiquetas: david perez , madrid , hortaleza , pp , c ompostaje , medio ambien
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3 comentarios
9 2 0 K 107 politica
camvalf #2 camvalf
Sin leer la noticia sabiendo que esta el PP y mas aún el PP de Madrid por medio, una cosa que funciona y da un producto de calidad a precio de saldo, seguro, pero mas que seguro que buscan una "colaboración" privada publica que le de beneficios a algún coleguita de los que ayudan al partido...
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Claustronegro #1 Claustronegro
Una vez más, siento tener que hablar de David Pérez, pero una vez más se merece que toda España sepa que comete actos muy cuestionables
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
La realidad es ridícula ¿No podrían los políticos de las derechas dejar de comportarse como supervillanos de tebeo?
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menéame