El concejal “aguafiestas” de Hortaleza, David Pérez, arrebata al vecindario un proyecto de reciclaje pionero en Madrid

David Pérez, conocido en Madrid como el “concejal aguafiestas”, le ha arrebatado a los vecinos del distrito de Hortaleza una iniciativa pionera en Madrid: hace 10 años, un variopinto grupo de vecinos se propuso reciclar la basura orgánica de sus hogares sin salir del barrio. La idea parecía novedosa, aunque la fórmula es antiquísima. Se trata de mezclar residuos vegetales domésticos, como cáscaras de fruta, mondas de patatas o posos de café con hojas secas y restos de poda.