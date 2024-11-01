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Conceden el Nobel de Química a la persona que inventó lo de añadirle agua al jabón para alargarlo
Conceden el Nobel de Química a la persona que inventó lo de añadirle agua al jabón para alargarlo.
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#1
LázaroCodesal
El otro candidato era el que vendió el coches para poder pagar la gasolina.
0
K
7
#4
ansiet
#1
No...
Te equivocas.
Es Trompeta.
0
K
11
#5
Furiano.46
*
#1
el que compró una cartera con todo su dinero para poder guardar el dinero...
0
K
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#2
O.OOЄ
Mi abuela ya le echaba agua al Fairy, cuando el Fairy se llamaba Mistol.
1
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#6
kilokilo
#2
Tu abuela se merece 2, el de químicas y el de economía
0
K
6
#3
SeñorPresunciones
Premio merecido
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#7
harverto
Lo siento, pero se lo queda Trump
0
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#8
pirat
Pues el fairi acabó como arma de destrucción masiva en manos de independentistas, ríete de la dinamita de nóbel...
0
K
8
#9
Regreso
El premio No-Vel jabón. Que sepáis que un dispensador de manos si cada vez que esta a mitad lo rellenáis de agua tiene 4 rellenados mínimo. Nos timan como quieren.
0
K
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#10
Vodker
Y lo más sorprendente es la insólita interacción del agua respecto a su propio elemento.
Flipa pepinillos: si le añades agua al agua en diversa e incremental proporción... ¡¡puedes llegar incluso a quintuplicar su masa !! ¡¡O más!!
0
K
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Te equivocas.
Es Trompeta.
Flipa pepinillos: si le añades agua al agua en diversa e incremental proporción... ¡¡puedes llegar incluso a quintuplicar su masa !! ¡¡O más!!