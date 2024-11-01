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Conceden el Nobel de Química a la persona que inventó lo de añadirle agua al jabón para alargarlo

Conceden el Nobel de Química a la persona que inventó lo de añadirle agua al jabón para alargarlo  

Conceden el Nobel de Química a la persona que inventó lo de añadirle agua al jabón para alargarlo.

| etiquetas: nobel , química , agua , jabón , genio , ciencia
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10 comentarios
21 7 2 K 237 ciencia
LázaroCodesal #1 LázaroCodesal
El otro candidato era el que vendió el coches para poder pagar la gasolina.
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ansiet #4 ansiet
#1 No...
Te equivocas.
Es Trompeta.
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Furiano.46 #5 Furiano.46 *
#1 el que compró una cartera con todo su dinero para poder guardar el dinero...
:-D
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O.OOЄ #2 O.OOЄ
Mi abuela ya le echaba agua al Fairy, cuando el Fairy se llamaba Mistol.
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#6 kilokilo
#2 Tu abuela se merece 2, el de químicas y el de economía
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Premio merecido xD xD xD
1 K 22
#7 harverto
Lo siento, pero se lo queda Trump
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#8 pirat
Pues el fairi acabó como arma de destrucción masiva en manos de independentistas, ríete de la dinamita de nóbel...
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#9 Regreso
El premio No-Vel jabón. Que sepáis que un dispensador de manos si cada vez que esta a mitad lo rellenáis de agua tiene 4 rellenados mínimo. Nos timan como quieren.
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Vodker #10 Vodker
Y lo más sorprendente es la insólita interacción del agua respecto a su propio elemento.
Flipa pepinillos: si le añades agua al agua en diversa e incremental proporción... ¡¡puedes llegar incluso a quintuplicar su masa !! ¡¡O más!!
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menéame