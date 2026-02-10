edición general
La Comunidad de Madrid limita lo que puedes subir a los autobuses interurbanos cambiando toda la normativa

La Comunidad de Madrid limita lo que puedes subir a los autobuses interurbanos cambiando toda la normativa

La Comunidad de Madrid actualiza el reglamento y fija por primera vez qué objetos puedes subir a los autobuses interurbanos, con límites claros que podrían dejarte en tierra aunque tengas billete.

pitercio #3 pitercio
Pero no tengas coche, usa el servicio público :troll:
#10 concentrado
#7 En metro puedes, como en cualquier otra ciudad. ¿Has intentado moverte con maletas en Paris, Barcelona, Londres u otras ciudades europeas? No hay grandes diferencias con Madrid. Buenos sí, en París es un infierno, encontrar escaleras mecánicas o ascensores es casi milagroso.
sorrillo #11 sorrillo
#10 Como en cualquier ciudad el autobús complementa al metro, donde no llega el metro llega el autobús, es un sinsentido que no puedas coger un autobús para ir del aeropuerto a tu hotel.
#15 concentrado
#11 Un sólo autobús del aeropuerto a tu hotel es más un sinsentido. Para eso están los cambios de líneas, el metro u otros transportes más personalizados (taxis). Las líneas urbanas de autobús están pensadas para transportar viajeros y en hora punta van cargadas. Si varios viajeros van hasta arriba de maletas dejas pasajeros fuera, quizás sea más cívico pensar en transportes públicos para personas que para maletas.
sorrillo #17 sorrillo *
#15 Un sólo autobús del aeropuerto a tu hotel es más un sinsentido.

Más sinsentido es aún que el avión vaya aterrizando delante del hotel de cada pasajero.

Para eso están los cambios de líneas

Exacto, por eso es absurdo que no puedas cambiar de línea de metro a autobús para ir al hotel llegando desde el aeropuerto.

Si varios viajeros van hasta arriba de maletas dejas pasajeros fuera, quizás sea más cívico pensar en transportes públicos para personas que para maletas.

Esas personas no pueden viajar sin sus maletas, se quedan fuera del transporte público. Hay que dimensionar el transporte público para la demanda y no reducir la demanda por que el transporte público se satura.
#19 concentrado
#17 Pues yo creo que hay que dimensionar el transporte público para interconectar barrios, para que los ciudadanos puedan desplazarse a trabajar o por otras causas entre los diferentes distritos de una ciudad. Esa debería ser la prioridad, más que conectar un aeropuerto (que ya cuenta con taxis, UBERs, alquiler de coches y furgonetas, autobús, metro, etc) con los diferentes hoteles de la ciudad. No me imagino viajando a La Coruña o Sevilla en avión cargado de bultos pensando en la línea de autobús que me llevará a mi hotel.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
A saber el ganado que tiene que pastar por ahí para tener que hacer eso
#16 concentrado
#9 Igual el problema es que en las calles del centro no caben muchos más autobuses, porque en ellas también hay coches, bicicletas, patinetes y a los lados peatones, que también se merecen su espacio en la ciudad.
sorrillo #2 sorrillo
Llegando en avión en el aeropuerto deberías poder coger el transporte público como pueda ser el metro o el autobús para llegar a tu hotel.
#4 concentrado
#2 El aeropuerto cuenta con su propia línea de autobuses al centro de la ciudad, y están preparados para llevar equipaje. En cuanto al metro: esta noticia sólo trata sobre el autobús.
sorrillo #7 sorrillo
#4 Una vez llegas al centro tienes que desplazarte al hotel, lo lógico sería poder hacerlo en metro o autobús.
#9 silzul
#4 Está medida es la típica que tarde o temprano se implanta al resto. De hecho mira... Se prohibió los patinetes eléctricos en el metro y ahora en el bus.

Los transportes públicos deberian de ser un método de transporte multimodal y flexible. Que te permitiera realizar los trayectos de forma cómoda y realizable. Sino, haces el transporte publico menos atractivo.

Por ejemplo coges el patinete de tu casa hasta el metro, vas a la X estacion y después coges el patinete para cambiar a otra linea de buses que te pilla a 10 min de la parada del metro.

¿Que el problema es que no hay buses suficientes y los bultos ocupan demasiado? Entonces el problema no el bulto sino el servicio.
Caresth #8 Caresth
¿No puedo subir con 4 bolsas de la compra? ¿Si llevo un bolso, no puedo llevar una bolsa de la compra? Hay una que me toca de cerca y también aplican en los trenes, haciendo que comprar un billete sea una lotería: sólo un instrumento musical grande por viaje. Si compras el billete hay que rezar, porque nadie te lo dice, porque otro contrabajista no vaya en el mismo viaje.
Cehona #12 Cehona
#8 Te invito a subir en hora punta y moverte dentro del autobús, por no decir que según que paradas, el conductor no realiza paradas al ir lleno.
sorrillo #13 sorrillo
#12 La solución no es limitar la utilidad del transporte público sino ampliarlo para cubrir la demanda actual y la futura.
Cehona #14 Cehona *
#13 Si reduces impuestos y no contratas más conductores, como en la EMT de Madrid, ocurre como en Navidad, fortaleces la almendra central y reduces los de la periferia.
El transporte público solo funciona dependiendo del código postal, como la sanidad pública.
RanaPaca #18 RanaPaca
#8 a mi ya me ha pasado de subirme al bus con un carrito de bebé, picar billete, y una vez pagado y acomodado echarnos el conductor porque ya había otro carrito de bebé en el bus y según normativa sólo puede haber uno por bus (habiendo espacio para ambos y demás viajeros de sobra y no ser hora punta) :wall: así que viajar con carrito de bebé es aún más complicado que con un instrumento musical grande, ya que es más común encontrarte otro carrito en algún momento del mismo trayecto
#6 PerritaPiloto
Titular sensacionalista. La norma pone en negro sobre blanco lo que se aplica en los autobuses urbanos de Madrid capital y otros municipios extendiéndolo a los interurbanos, que si disponen de maletero.

Y para colmo en la foto sale un autobús urbano de Madrid. Si al menos fueranas líneas A o H que van al campus de Somosaguas, po lo que hacen parte del trayecto interurbano aunque sean dea EMT todavía tendria un pase. Pero la linea G es completamente urbana.
#5 Tailgunner
Si hablan de autobuses interurbamos, por qué en la foto del artículo ponen la de un autobús urbano?
