La Comunidad de Madrid limita lo que puedes subir a los autobuses interurbanos cambiando toda la normativa

La Comunidad de Madrid actualiza el reglamento y fija por primera vez qué objetos puedes subir a los autobuses interurbanos, con límites claros que podrían dejarte en tierra aunque tengas billete.
Más sinsentido es aún que el avión vaya aterrizando delante del hotel de cada pasajero.
Para eso están los cambios de líneas
Exacto, por eso es absurdo que no puedas cambiar de línea de metro a autobús para ir al hotel llegando desde el aeropuerto.
Si varios viajeros van hasta arriba de maletas dejas pasajeros fuera, quizás sea más cívico pensar en transportes públicos para personas que para maletas.
Esas personas no pueden viajar sin sus maletas, se quedan fuera del transporte público. Hay que dimensionar el transporte público para la demanda y no reducir la demanda por que el transporte público se satura.
Los transportes públicos deberian de ser un método de transporte multimodal y flexible. Que te permitiera realizar los trayectos de forma cómoda y realizable. Sino, haces el transporte publico menos atractivo.
Por ejemplo coges el patinete de tu casa hasta el metro, vas a la X estacion y después coges el patinete para cambiar a otra linea de buses que te pilla a 10 min de la parada del metro.
¿Que el problema es que no hay buses suficientes y los bultos ocupan demasiado? Entonces el problema no el bulto sino el servicio.
El transporte público solo funciona dependiendo del código postal, como la sanidad pública.
Y para colmo en la foto sale un autobús urbano de Madrid. Si al menos fueranas líneas A o H que van al campus de Somosaguas, po lo que hacen parte del trayecto interurbano aunque sean dea EMT todavía tendria un pase. Pero la linea G es completamente urbana.