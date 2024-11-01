edición general
La comunidad que añoras no la destruyeron los inmigrantes, la destruyó el capitalismo

Podemos deportar a todos los inmigrantes, pero la comunidad que añoramos no retornará. Al menos mientras no vayamos al núcleo del problema. Y eso, ir al núcleo del problema, es lo que jamás hace ni hará la ultraderecha. Su solución para todo es acabar con el chivo expiatorio, que siempre coincide con un colectivo vulnerable o carente de poder: inmigrantes, okupas, LGTBIQ+, feministas, ecologistas…

#1 diablos_maiq *
La sociedad que añoras nunca ha existido. Es un falso recuerdo.
#3 DenisseJoel
> si no nos tomamos en serio estas cuestiones, el mensaje que acabará triunfando es el xenófobo

O sea, que para que la "izquierda" se tome en serio la recuperación de la vivencia comunitaria, ¿es necesario que estemos a las puertas del fascismo?

Algún día el grupito que decide las prioridades de la izquierda tendría que explicarnos qué metodología y criterios usa para ello.
powernergia #7 powernergia
#3 Si, el fascismo va a recuperar la "vivienda comunitaria" seguro.

La realidad es que derecha y ultraderecha siempre se alian en contra de las medidas para evitar la masificación turística, y la entrada de capitales comprando vivienda.

Cuando lleguen los voxeros ocurrirá lo que está pasando en EEUU, se cargarán la economía y esa es la garantía de bajadas de precios de vivienda, mucho mejor ... Para el que mantenga el trabajo y no le bajen el sueldo claro.
johel #10 johel *
#7 La vivienda comunitaria si, esa si que la recuperan; esa que se define como una casa comun en la que viven 20 hacinados. Esa vivienda donde tu abuelo miguel dormia en la misma habitacion que paco y su amigo andres, donde la abuela cocinaba para 15-20 y ni la mitad tenian relacion de sangre.
El denigrante termino "piso patera" del que hablamos como si la españa de la posguerra no supiese perfectamente que cojones era aquello.
#12 DenisseJoel
#7 ¿Y no hay alternativa?
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
... La preocupación por la comunidad tradicional es una preocupación legítima que alguna izquierda hace mal en ridiculizar o dejar de lado. Las identidades nómadas, fluidas y cosmopolitas están muy bien para un determinado sector de la sociedad, pero la inmensa mayoría necesitamos un lugar en el que arraigarnos, junto a gente que conocemos y a la que nos unen lazos afectivos -gente que puede llevar en España desde los visigodos o haber llegado en una patera. Regalar la comunidad y las raíces a la extrema derecha es un gravísimo error, que parte de una premisa falsa: que todo valor tradicional es un valor reaccionario...
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo *
pues eso, tenemos que decidir si queremos ir hacia una tribalización de la sociedad, donde los espejismos de las múltiples identidades y de una pretendida visibilidad y aceptación de las minorías nos haga cada vez más encerrados en nuestros "ismos" y convierta cualquier reivindicación en un movimiento autorreferencial... o ir hacia un fortalecimiento de las instituciones y del Estado como garante de una igualdad y de una unidad a salvo de reivindicaciones tribales (el nacionalismo fue…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo *
os cuento un secreto? en el resto de Europa no rige el capitalismo sino el comunismo y por eso no tienen este problema de acceso a la vivienda? a que no? a que también rige el capitalismo y sin embargo no tienen tanta dificultad para acceder a una vivienda? es problema entonces del capitalismo o del caciquismo ancestral de Españita? porque si fuera del capitalismo tendrían que estar todos los países que no tienen una economía socialista o comunista (es decir, todos excepto Cuba), con problemas de vivienda y no es así. así que repensemos qué NO les da la gana hacer a nuestros caciques democráticamente elegidos, que sí están haciendo en el resto de Europa
#2 BoosterFelix
Ya os digo yo en repetidas ocasiones que el capitalismo y la monarquía se descojonan viendo a la ultraderecha torearos haciendo que echéis la culpa de vuestra pobreza a los extranjeros, a los demás. Al fin y al cabo, esta es otra manifestación de la "cultura del mérito ajeno" en la que también se basa el capitalismo, o la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza para que las críen los demás ciudadanos.
#9 jaramero
La derecha ha destruidos los barrios, las agrupaciones populares y cualquier actividad vecinal que no han podido apropiarse para mercantilizarla.

Con la especulación inmobiliaria, un local que antes se usaba para actividades culturales donde gente del barrio socializaba, ahora es una vivienda infrahumana.

Se han cambiado las plazas por las terrazas de bares.

Las ciudades se han convertido en feudos donde la gente trabaja para cubrir las rentas por vivir en dichos feudos.
starwars_attacks #5 starwars_attacks
qué chivo expiatorio ni qué gaitas.
Simplemente no quiero españa repleta de inmigrantes, el otro día uno apurando bien la garganta par lanzar un gapo enmedio de la calle, otra vez.

Y menos aún si son ilegales.
#8 Galton
#5 Y yo no le quiero a usted en españa...
#13 trasparente
#5 Pues yo el otro día me di una vuelta con el perro (el mío, no PS {0x1f61b} ) por los viñedos que hay por aquí. Es temporada de poda de las viñas y ¿sabes quién estaba podando a casi 0°?, pues magrebis y subsaharianos. Agricultores de aquí poquitos vi.
