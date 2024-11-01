La comunidad que añoras no la destruyeron los inmigrantes, la destruyó el capitalismo

Podemos deportar a todos los inmigrantes, pero la comunidad que añoramos no retornará. Al menos mientras no vayamos al núcleo del problema. Y eso, ir al núcleo del problema, es lo que jamás hace ni hará la ultraderecha. Su solución para todo es acabar con el chivo expiatorio, que siempre coincide con un colectivo vulnerable o carente de poder: inmigrantes, okupas, LGTBIQ+, feministas, ecologistas…
| etiquetas: capitalismo , migrantes , identidad , comunidad
O sea, que para que la "izquierda" se tome en serio la recuperación de la vivencia comunitaria, ¿es necesario que estemos a las puertas del fascismo?
Algún día el grupito que decide las prioridades de la izquierda tendría que explicarnos qué metodología y criterios usa para ello.
La realidad es que derecha y ultraderecha siempre se alian en contra de las medidas para evitar la masificación turística, y la entrada de capitales comprando vivienda.
Cuando lleguen los voxeros ocurrirá lo que está pasando en EEUU, se cargarán la economía y esa es la garantía de bajadas de precios de vivienda, mucho mejor ... Para el que mantenga el trabajo y no le bajen el sueldo claro.
El denigrante termino "piso patera" del que hablamos como si la españa de la posguerra no supiese perfectamente que cojones era aquello.
Con la especulación inmobiliaria, un local que antes se usaba para actividades culturales donde gente del barrio socializaba, ahora es una vivienda infrahumana.
Se han cambiado las plazas por las terrazas de bares.
Las ciudades se han convertido en feudos donde la gente trabaja para cubrir las rentas por vivir en dichos feudos.
Simplemente no quiero españa repleta de inmigrantes, el otro día uno apurando bien la garganta par lanzar un gapo enmedio de la calle, otra vez.
Y menos aún si son ilegales.