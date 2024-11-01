La comunidad que añoras no la destruyeron los inmigrantes, la destruyó el capitalismo

Podemos deportar a todos los inmigrantes, pero la comunidad que añoramos no retornará. Al menos mientras no vayamos al núcleo del problema. Y eso, ir al núcleo del problema, es lo que jamás hace ni hará la ultraderecha. Su solución para todo es acabar con el chivo expiatorio, que siempre coincide con un colectivo vulnerable o carente de poder: inmigrantes, okupas, LGTBIQ+, feministas, ecologistas…