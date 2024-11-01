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Compromís aboga por poner límites al turismo para que decrezca: "No nos caben más turistas"

Compromís aboga por poner límites al turismo para que decrezca: "No nos caben más turistas"

El diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha remarcado su apuesta por poner más limitaciones a la actividad turística con tal de que decrezca, ya que en su opinión ya es "imposible vivir" en ciudades como Alicante o Valencia.

| etiquetas: turismo , valencia , alicante , comunidad valenciana
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
mmlv #3 mmlv
Ahora los crucificaran por decir esto, dentro de unos años será inevitable
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#13 Eukherio
#3 Siempre se crucifica de cara a la galería, pero cabreados ya hay muchos. Los hosteleros hace unos años se picaron al ver que los turistas de hoy en día iban al super y pillaban bocata en vez de cena bien.
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Supercinexin #15 Supercinexin
#3 Compromís precisamente estuvo ocho años en el Ayuntamiento de Valencia y como grupo en coalición con el PSPV.

Podrían haber metido una tasa turística, podrían haber promovido vivienda pública, podrían haber regulado los pisos turísticos...

No hicieron nada.

Para cuando llegaron Mazón y la tía que hay de alcaldesa, la ciudad estaba ya totalmente infestada de turistas y de pisos turísticos. Y no tuvieron que eliminar ninguna regulación de esas que les gusta tirar a la basura a los…   » ver todo el comentario
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#17 mcfgdbbn3
#3: Depende de qué zona de España, en CyL no nos sobra turismo, así que esas medidas que las apliquen en su tierra, no aquí.
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NPCristo #9 NPCristo
#8 Pues ponle 400 de tasa, pero lo que no puede ser es que todo sea atraer turistas y que no paguen lo que generan, destrozos, suciedad, colapso de servicios... Que algunos como dice Compromis, bajan del barco y se toman una cerveza, cogen un uber y comen una paella. Que impacto genera sobre la ciudad? Trabajo precario, camarero, uber, restaurante...

Pero no podemos estar tan colonizados que vengan nos destruyan donde vivimos y le llamemos progreso
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linspire #11 linspire
Pues si son europeos pueden entrar libremente y si son extranjeros les van a regularizar ahora a 500000.

Porque vienen pobres pero también gente con mucha mas pasta que podemos pagar con un sueldo medio en España.
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#14 jaramero
No se trata de poner límites al turismo, lo que hay que hacer es delimitar las áreas residenciales y protegerlas a ellas y a los residentes.
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#16 mcfgdbbn3
#14: O al menos no ponerlos en toda España, que esta gente es capaz.

En CyL necesitamos más turismo o nos hundimos.
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#20 jaramero
#16 lo que necesita cyl es quitar poder a los caciques que hunden cualquier iniciativa empresarial con sus cazos.
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#21 mcfgdbbn3
#20: Sí, pero el turismo nos vendría bastante bien, especialmente en los pueblos, ayudaría a que funcionaran muchos pequeños negocios.
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#12 Archaic_Abattoir
No hace falta poner límites. Este verano el precio de los billetes de avión será un filtro que limitará la llegada de millones.
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NPCristo #7 NPCristo
#5 Me estáis cruzificando cabrones y yo vengo a salvaros, raza de víboras!
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rogerius #10 rogerius
#7 Jo, pues perdónanos, que no sabemos lo que hacemos.
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Zarangollo #4 Zarangollo
Hombre, depende de por donde se los esté metiendo...
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#18 mcfgdbbn3
: Si el autobús está "petao", faltan autobuses, no sobran personas.
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NPCristo #1 NPCristo
A su vez Diana Morant, que es la apuesta del PSOE para la generalitat dice que se compromete a regular el precio de la vivienda.

Veremos a ver cuanto cumplen, si ganan y no hacen nada, tiro el sistema entero por los aires yo solo (sí, es una amenaza)
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#1 Confiamos en tí para que resuelvas el problema de una vez por todas
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Expat_Guinea_Ecuatorial #19 Expat_Guinea_Ecuatorial
Tranquilos que ahora con la crisis energetica se notara el bajon
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Falk #22 Falk
Con quitar los pisos turísticos, la cosa quedaría limitada a llenar hoteles y hospicios...
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Imposible, a menos que se le haga bulling al turista a pie de calle y sobre todo a los locales que viven de esa plaga, imposible
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NPCristo #6 NPCristo
#2 A ver Einstein, que medio mundo tiene tasa turística, que se pueden prohibir los apartamentos turísticos.

El turismo es el 12% nacional, y el resto sufrimos consecuencias, autbus petao, servicios petados, precios altos...

Pero nos quieres vender que no se puede porque eres de los que vive de esa plaga biblíca
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#6 yo lo unico que he dicho que si quieres quitar turismo es bulling al turista, de forma personal, a sus negocios, como por ejemplo todos los pubs britanicos que empozoñan nuestras ciudades, poner una tasa de 30 euros por noche a un anglosajon beodo se la suda, son como marabunta, y los politicos con esa mentira de de "semos un pueblo acogedor" (cosa que dicen en toda zona turistica)
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menéame