Compromís aboga por poner límites al turismo para que decrezca: "No nos caben más turistas"

El diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha remarcado su apuesta por poner más limitaciones a la actividad turística con tal de que decrezca, ya que en su opinión ya es "imposible vivir" en ciudades como Alicante o Valencia.
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Podrían haber metido una tasa turística, podrían haber promovido vivienda pública, podrían haber regulado los pisos turísticos...
No hicieron nada.
Para cuando llegaron Mazón y la tía que hay de alcaldesa, la ciudad estaba ya totalmente infestada de turistas y de pisos turísticos. Y no tuvieron que eliminar ninguna regulación de esas que les gusta tirar a la basura a los… » ver todo el comentario
Pero no podemos estar tan colonizados que vengan nos destruyan donde vivimos y le llamemos progreso
Porque vienen pobres pero también gente con mucha mas pasta que podemos pagar con un sueldo medio en España.
En CyL necesitamos más turismo o nos hundimos.
Veremos a ver cuanto cumplen, si ganan y no hacen nada, tiro el sistema entero por los aires yo solo (sí, es una amenaza)
El turismo es el 12% nacional, y el resto sufrimos consecuencias, autbus petao, servicios petados, precios altos...
Pero nos quieres vender que no se puede porque eres de los que vive de esa plaga biblíca