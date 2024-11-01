Compró una mina de carbón por 2 millones de dólares y acabó encontrando metales valorados en 37.000 millones en ella

En 2011, el ex banquero de Wall Street Randall Atkins se decidió por comprar una antigua mina de carbón en el estado de Wyoming (EEUU), por aproximadamente 2 millones de dólares sin siquiera verla primero. Sus expectativas no eran más que generar una pequeña ganancia, pero lo que encontró fue algo extraordinario. Atkins descubrió recientemente que su mina Brook contiene uno de los mayores yacimientos no convencionales de tierras raras en los Estados Unidos, potencialmente valorado 37.000 millones de dólares después de que los investigadores gub