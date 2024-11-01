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Compró una mina de carbón por 2 millones de dólares y acabó encontrando metales valorados en 37.000 millones en ella

En 2011, el ex banquero de Wall Street Randall Atkins se decidió por comprar una antigua mina de carbón en el estado de Wyoming (EEUU), por aproximadamente 2 millones de dólares sin siquiera verla primero. Sus expectativas no eran más que generar una pequeña ganancia, pero lo que encontró fue algo extraordinario. Atkins descubrió recientemente que su mina Brook contiene uno de los mayores yacimientos no convencionales de tierras raras en los Estados Unidos, potencialmente valorado 37.000 millones de dólares después de que los investigadores gub

| etiquetas: mina , carbón , tierras raras
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6 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
Bapho #4 Bapho
Pues voy a ver si abro el cerdito y saco los 2 o 3 millones y me compro yo también algo, que seguro que es fácil hacer negocio.
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#5 El_Almondigas
No se lo cree ni Rita
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
¡Caracoles, qué casualidad tan increíble!
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Pelotazo que ni con criptomonedas
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#3 Toponotomalasuerte
#1 si si... Seguro que fue suerte....

La misma que Carlos Fabra con la lotería, y feijoo, Rajoy y Aznar con la oposición.

Unos afortunados!!!
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#2 surco
Eso no es nada. Yo fui a por trabajo y me comieron lo de abajo :roll:
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menéame