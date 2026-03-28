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Comprar una casa por 300.000 euros y acabar pagando 500.000: el precio real de adquirir una vivienda

Comprar una casa por 300.000 euros y acabar pagando 500.000: el precio real de adquirir una vivienda

La sobrevaloración de la vivienda como activo seguro y el cálculo incorrecto de todos los costes puede llevar a rentabilidades escasas e incluso nulas.

| etiquetas: viviendas , hipotecas , impuestos
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4 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
#4 DatosOMientes
#3 Lo decía en serio. Mi hipoteca es un chollazo. Un poco más de un 1% de intereses.
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#2 DatosOMientes
Qué feliz me hace la hipoteca que conseguí, donde pagaré un 18.3% de intereses a lo largo de 30 cómodos años.
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Josecoj #3 Josecoj
#2 Es que la alternativa es mucho peor
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porquiño #1 porquiño *
Pues si... Le debes al banco , tienes los intereses y encima de eso impuestos más las putas obligaciones de seguros y demás... Pero haz cuentas de algo similar en alquiler... Yo creo que el mayor problema es hacer frente a la cantidad que ya debes tener. El 80 de esos primeros números que le da el banco al anterior propietario
Bueno siempre tienes un banco o un puente donde poder descansar.
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menéame