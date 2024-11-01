edición general
El complemento para reducir la brecha de género en las pensiones empieza a beneficiar mayoritariamente a hombres

El complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones, creado para corregir las desigualdades que sufren las mujeres tras una vida laboral marcada por la precariedad y los cuidados, está empezando a beneficiar mayoritariamente a hombres. “la diferencia de edad que habitualmente tienen los padres y las madres de un mismo hijo y las diferentes carreras de cotización que presentan hombres y mujeres” provoca que los hombres accedan antes a la jubilación y, por tanto, sean los primeros en percibir el complemento.

carakola #1 carakola
Pues habrá que quitarla. Los hombres tiene que estar jodido y que parezca que es culpa de las mujeres. Y las mujeres jodidas también y que le echen la culpa a los hombres. Así, teniendo a los niños entretenidos, se roba más tranquilo desde las altas esferas.
12
#6 angar300
Es que las parejas no son tontas: el que primero se jubila, empieza a cobrarlo, porque total, va a ser utilizado por los dos... La noticia también podría haber sido que los hombres acceden antes a la jubilación, o que en la mayoría de matrimonios el hombre es mayor... o que hay mas pagas de viudedad cobradas por mujeres que por hombres. Cuando quieres hacer una estadística, puedes hacerla según te interese...
4
#8 EISev
#6 al final la culpa nos la echarán a los machistas hombres que nos emparejamos con mujeres más jóvenes (como en mi caso)
1
Wir0s #10 Wir0s
#8 Bueno, según a quien preguntes una mujer en sus 20 y pico años, en realidad no es un adulto y que tenga un pareja mayor que ella es señal de que el en realidad es un malvado pederasta, hasta lo he leído cuando ella es de constitución pequeña sin importar la edad, tanto quieren vender el discurso que acaban en una infantilizacion paternalista de lo mas hipócrita.

Pq lo de tratarlas como adultas responsables de sus actos y respetar sus decisiones va a ser que no, sobretodo si nos jode el discurso.
0
#5 EISev
Natural. Si hasta ahora se denegaba a los hombres a igualdad de condiciones, ahora los que no pudieron reclamar ese complemento por criar hijos lo harán .
1
Priorat #2 Priorat
Que significa "empieza". O beneficia más a hombres que a mujeres o es al revés.

No entiendo que significa "empieza" a beneficiar. ¿Es que está beneficiando más a hombres que a mujeres?
0
#3 RaulUrdaci
#2 La noticia lo detalla.
1
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#2 antes no era así pero ahora sí. No es tan complicado.
0
LokoYo_ #7 LokoYo_
#2 el 55% de los nuevos complementos reconocidos corresponden a hombres. Solo en el mes de noviembre, de un total de 36.939 complementos concedidos, 15.324 fueron percibidos por hombres, lo que representa el 54,95% .

Curioso que una medida que se diseñó para cerrar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, cuando la brecha está del lado del hombre pues OYE HA QUE REVISAR ESTA LEY .no sea que el machirulo hombre opresor, que está recibiendo menos pensión, se equipare a su pareja.
1
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#7 Está claro que no se trata de reducir la brecha entre personas.
0

