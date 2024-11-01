El complemento para reducir la brecha de género en las pensiones empieza a beneficiar mayoritariamente a hombres

El complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones, creado para corregir las desigualdades que sufren las mujeres tras una vida laboral marcada por la precariedad y los cuidados, está empezando a beneficiar mayoritariamente a hombres. “la diferencia de edad que habitualmente tienen los padres y las madres de un mismo hijo y las diferentes carreras de cotización que presentan hombres y mujeres” provoca que los hombres accedan antes a la jubilación y, por tanto, sean los primeros en percibir el complemento.
Pq lo de tratarlas como adultas responsables de sus actos y respetar sus decisiones va a ser que no, sobretodo si nos jode el discurso.
No entiendo que significa "empieza" a beneficiar. ¿Es que está beneficiando más a hombres que a mujeres?
Curioso que una medida que se diseñó para cerrar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, cuando la brecha está del lado del hombre pues OYE HA QUE REVISAR ESTA LEY .no sea que el machirulo hombre opresor, que está recibiendo menos pensión, se equipare a su pareja.