El complemento para reducir la brecha de género en las pensiones empieza a beneficiar mayoritariamente a hombres

El complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones, creado para corregir las desigualdades que sufren las mujeres tras una vida laboral marcada por la precariedad y los cuidados, está empezando a beneficiar mayoritariamente a hombres. “la diferencia de edad que habitualmente tienen los padres y las madres de un mismo hijo y las diferentes carreras de cotización que presentan hombres y mujeres” provoca que los hombres accedan antes a la jubilación y, por tanto, sean los primeros en percibir el complemento.