Competencia controlará semanalmente los márgenes empresariales de las petroleras

Las empresas que no trasladen la rebaja de impuestos al precio final se enfrentan a multas de hasta 6 millones de euros, El gobierno se quiere asegurar que las gasolineras apliquen íntegramente las rebajas de impuestos aprobadas este viernes en Consejo de ministros y que entrarán en vigor este domingo. Para ello refuerza el papel de supervisión que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a la que encarga que publique un informe en mayo sobre la evolución de los precios de los carburantes.