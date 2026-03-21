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Competencia controlará semanalmente los márgenes empresariales de las petroleras

Competencia controlará semanalmente los márgenes empresariales de las petroleras

Las empresas que no trasladen la rebaja de impuestos al precio final se enfrentan a multas de hasta 6 millones de euros, El gobierno se quiere asegurar que las gasolineras apliquen íntegramente las rebajas de impuestos aprobadas este viernes en Consejo de ministros y que entrarán en vigor este domingo. Para ello refuerza el papel de supervisión que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a la que encarga que publique un informe en mayo sobre la evolución de los precios de los carburantes.

| etiquetas: control , semanalmente , petroleras , competencia
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6 comentarios
8 1 0 K 103 actualidad
Sacronte #1 Sacronte
Les van a faltar números para sumar el pastizal que se tienen que estar llevando. Y cuando lo sumen y vean la barbaridad pues...no harán nada.
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
"Si ganan mucho les diremos que donen algo a Cáritas", han añadido
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#2 Forestalx
6 000 000 € ... Lo pongo así. Para Repsol, Moeve , o similares eso es calderilla.
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josde #3 josde
#2 S,i pero son unos millones que tienen menos para rapiñarlos.
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LoboAsustado #4 LoboAsustado
Habrá que meter una enmienda en el decreto cuando se convalide en el congreso para que el máximo pase a ser % de facturación total , o los 6 millones , lo que resulte mayor.
Y empezar a ver como meter progresión en el margen de beneficio empresarial, en plan hasta el 10% , nominal , del 10 al 15% , un 1% mas , por encima del 15% , 2% mas de impuesto por cada 1% de beneficio empresarial (exclusivamente en los sectores afectados por los reales decretos, ojo , no nos vengamos arriba)
Aumentar ganancias , guay , aumentar margen, palo.
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menéame