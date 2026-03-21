Competencia controlará semanalmente los márgenes empresariales de las petroleras

Las empresas que no trasladen la rebaja de impuestos al precio final se enfrentan a multas de hasta 6 millones de euros, El gobierno se quiere asegurar que las gasolineras apliquen íntegramente las rebajas de impuestos aprobadas este viernes en Consejo de ministros y que entrarán en vigor este domingo. Para ello refuerza el papel de supervisión que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a la que encarga que publique un informe en mayo sobre la evolución de los precios de los carburantes.
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Y empezar a ver como meter progresión en el margen de beneficio empresarial, en plan hasta el 10% , nominal , del 10 al 15% , un 1% mas , por encima del 15% , 2% mas de impuesto por cada 1% de beneficio empresarial (exclusivamente en los sectores afectados por los reales decretos, ojo , no nos vengamos arriba)
Aumentar ganancias , guay , aumentar margen, palo.