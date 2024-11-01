edición general
¿Compartirías todo tu dinero con amigos? Así lo hacen los 'GemÖk', un experimento de economía radical en Alemania

Estos colectivos pueden estar formados por dos personas o por más de una decena, y a menudo sus miembros ni siquiera viven bajo el mismo techo. A diferencia de las comunidades tradicionales, no comparten la vida cotidiana: solo el dinero.

Spirito #1 Spirito
Yo sí.

La cosa es tener dinero. :troll:
#2 Cincocuatrotres *
Ja ja, antes se compartía el dinero con la familia con los hijos, mejor que dejarle al perro ya es, que triste es la Europa que nos están haciendo, aunque la noticia tiene pinta de churro.
A12345 #3 A12345
#2 Opinando sin leer ("tiene pinta de..."). Así nos va.
Cuñado #5 Cuñado
Curiosa propuesta. No recuerdo haberla escuchado antes. Es una pena que el artículo no entre un poco más a fondo.

#3 ¿Conoces algo más en profundidad el tema? ¿Podrías darnos un par de enlaces para seguir investigando?
desastrecolosal #4 desastrecolosal
1.- Dos parejas de amigos, todos en la treintena, comparten piso en el barrio berlinés de Neukölln. A simple vista, nada fuera de lo común
2.- Viaje a Bangkok (imagen de Leo di Caprio)
3.- Los blanquitos empiezan a estresarse y El señor de las moscas no parece tan lejano
