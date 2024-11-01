¿Compartirías todo tu dinero con amigos? Así lo hacen los 'GemÖk', un experimento de economía radical en Alemania

Estos colectivos pueden estar formados por dos personas o por más de una decena, y a menudo sus miembros ni siquiera viven bajo el mismo techo. A diferencia de las comunidades tradicionales, no comparten la vida cotidiana: solo el dinero.
| etiquetas: gemök , economía compartida , cooperativismo , convivencia , antisistema
La cosa es tener dinero.
#3 ¿Conoces algo más en profundidad el tema? ¿Podrías darnos un par de enlaces para seguir investigando?
2.- Viaje a Bangkok (imagen de Leo di Caprio)
3.- Los blanquitos empiezan a estresarse y El señor de las moscas no parece tan lejano