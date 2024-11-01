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¿Cómo va a afectar la IA al trabajo? Los despidos ya han arrancado en las grandes tecnológicas y 300 millones de empleos están amenazados

¿Cómo va a afectar la IA al trabajo? Los despidos ya han arrancado en las grandes tecnológicas y 300 millones de empleos están amenazados

El pasado 1 de abril saltó la noticia de que Oracle va a a despedir a miles de sus empleados. Las estimaciones de algunos medios especializados apuntan que los despedidos podrían ser 30.000 en los próximos meses. La empresa se suma así a la ola de despidos que desde hace años, al menos desde la pandemia, está diezmando el empleo en el sector de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. A los ajustes de plantilla en Oracle hay que sumar los de conocidas empresas como Meta, Microsoft y Amazon. Un reciente informe de una firma especializada esti

| etiquetas: ia , trabajo , empleo
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Onaj
Quien dice "despido por la IA" dice "despido porque en la burbuja contraté demasiada gente a salarios que hoy no puedo mantener pero si digo que es por la IA vendo imagen de modernidad y futuro".
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DaniTC #2 DaniTC
#1 totalmente. Además hay que agregar que 300 millones de empleos no pueden esfumarse por la IA. Recordemos que sería 1,5 veces TODOS los empleos de la UE. xD
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#3 exeware
#1 habrá caraduras que aprovechen, no digo que no, pero por ejemplo que los salarios no los pueda mantener tb puede ser culpa de la IA aunque en la empresa no se use IA, que la competencia haya reducido costes gracias a la IA y no puedas competir...
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taSanás #4 taSanás
#3 en el mundo real pocas empresas han reducido costes gracias a la IA, y mucho menos han bajado precios gracias a ella (que es lo que afecta a otras empresas…)
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sorrillo #6 sorrillo
#4 No solo afecta la bajada de precios, también les afecta si la competencia tiene más beneficios que reinvierte en expanidirse, en mayor cantidad de comerciales, en más publicidad, etc.
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taSanás #9 taSanás *
#6 algo que hoy, aún no ocurre fuera de los business cases
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sorrillo #12 sorrillo *
#9 Las empresas sin hacer nada pueden ver aumentada su productividad por que los trabajadores por iniciativa propia usen la IA como asistente, la IA que es accesible públicamente de forma gratuita o con cuotas que un trabajador puede decidir pagar por sí mismo.

El uso de la IA se está extendiendo y la dificultad de las empresas será en todo caso de canalizarlo para que se haga con la herramienta que ellos decidan para limitar que la información crítica salga de la empresa.

Si el jefe de departamento empieza a usarla y le mejora la productividad posiblemente necesite a menos personal en su departamento y eso produzca despidos o limite las nuevas incorporaciones.

La introducción de la IA es algo que o haces o te lo hacen.
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taSanás #13 taSanás
#12 ok
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#5 rbrn
#1 Tal cual.

De hecho los datos parecen indicar que no está habiendo un cambio en la productividad debido a la adopción de la IA generativa.
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#8 Onaj
#5 Viendo las horas que estoy tirando para conseguir que google acepte Gemini en toda la cuenta de la empresa, igual hasta la baja.
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mariKarmo #15 mariKarmo *
Mi compi:

- Uala tío mira qué barbaridad, acabo de hacer todo un módulo con Claude en 10 minutos. Esto es impresionante, qué pasada nen.
- Ya verás cuando tu jefe se de cuenta de que ya no te necesita como Senior para hacer ese módulo.
- :ffu:
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txillo #11 txillo
Llevo 20 años en el mundo del desarrollo de software y os digo sin ninguna duda que el cambio que está suponiendo la IA es una revolución que yo no había vivido antes. Tareas que antes tardaban días ahora pueden hacerse en pocas horas, incluyendo por supuesto la revisión por parte del humano.

En mi empresa, y en todas las que conozco, nos exigen el uso de la IA para cualquier ámbito del proceso de desarrollo y hay una preocupación muy grande y fundamentada por parte de los trabajadores sobre…   » ver todo el comentario
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#14 exeware
#4ya claro aún estamos en casi pañales en muchos modos, pero el titular se refiere a un futuro, y viendo la evolución en apenas 4 años... si miras la evolucion de productos ofrecidos por chatgpt o claude en menos de 4 años son productos que antes llevaban varios años desarrollar y ellos en apenas 5 años no solo han mejorados sus IAS si no que han construido un ecosistema que hace que cada cosa nueva que saque tiemblen el sector afectado.
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#7 sorecer
El otro día hablaba con un compañero. Si tu trabajo es repetitivo, poco innovador y no es físico, la pregunta no es "Si" te va a sustituir la IA, sino cuando. 5 años? 15 años? Muchos otros no tocará para nada pero depende sectores y niveles, muchos van a desaparecer.
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Dragstat #10 Dragstat
#7 lo mismo que pasó cuando llegaron los ordenadores.
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menéame