¿Cómo va a afectar la IA al trabajo? Los despidos ya han arrancado en las grandes tecnológicas y 300 millones de empleos están amenazados

El pasado 1 de abril saltó la noticia de que Oracle va a a despedir a miles de sus empleados. Las estimaciones de algunos medios especializados apuntan que los despedidos podrían ser 30.000 en los próximos meses. La empresa se suma así a la ola de despidos que desde hace años, al menos desde la pandemia, está diezmando el empleo en el sector de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. A los ajustes de plantilla en Oracle hay que sumar los de conocidas empresas como Meta, Microsoft y Amazon. Un reciente informe de una firma especializada esti
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El uso de la IA se está extendiendo y la dificultad de las empresas será en todo caso de canalizarlo para que se haga con la herramienta que ellos decidan para limitar que la información crítica salga de la empresa.
Si el jefe de departamento empieza a usarla y le mejora la productividad posiblemente necesite a menos personal en su departamento y eso produzca despidos o limite las nuevas incorporaciones.
La introducción de la IA es algo que o haces o te lo hacen.
De hecho los datos parecen indicar que no está habiendo un cambio en la productividad debido a la adopción de la IA generativa.
- Uala tío mira qué barbaridad, acabo de hacer todo un módulo con Claude en 10 minutos. Esto es impresionante, qué pasada nen.
- Ya verás cuando tu jefe se de cuenta de que ya no te necesita como Senior para hacer ese módulo.
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En mi empresa, y en todas las que conozco, nos exigen el uso de la IA para cualquier ámbito del proceso de desarrollo y hay una preocupación muy grande y fundamentada por parte de los trabajadores sobre… » ver todo el comentario