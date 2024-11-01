¿Cómo va a afectar la IA al trabajo? Los despidos ya han arrancado en las grandes tecnológicas y 300 millones de empleos están amenazados

El pasado 1 de abril saltó la noticia de que Oracle va a a despedir a miles de sus empleados. Las estimaciones de algunos medios especializados apuntan que los despedidos podrían ser 30.000 en los próximos meses. La empresa se suma así a la ola de despidos que desde hace años, al menos desde la pandemia, está diezmando el empleo en el sector de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. A los ajustes de plantilla en Oracle hay que sumar los de conocidas empresas como Meta, Microsoft y Amazon. Un reciente informe de una firma especializada esti