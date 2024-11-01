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¿Cómo terminará el capitalismo? ¿Quién terminará con el capitalismo?

El capitalismo tardío es un término ambiguo. El estado tardío puede implicar la muerte o el final, como cuando hablamos de mi difunto abuelo [my late grandfather] o de cuando cae el día [the late afternoon]. Cuando el sociólogo alemán Werner Sombart utilizó por primera vez el término a principios del siglo XX, capitalismo tardío significaba el fin del capitalismo. Sin embargo, «tardío» en su forma superlativa también sugiere actualidad o vanguardia y no apunta a la desaparición de algo, sino a su perfeccionamiento y avance.

| etiquetas: capitalismo tardío , economía , final
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3 comentarios
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NubisMusic #1 NubisMusic *
Como dijeron Fredric Jameson, Slavoj Žižek o Mark Fisher:

Es más facil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
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pepel #2 pepel
¿Trump?
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#3 BoosterFelix
Trankis, que hay elamocreamuchospuestosdetrabajismo hasta la muerte térmica del universo, y ese es el pilar sustentador del capitalismo.
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menéame