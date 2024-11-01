¿Cómo terminará el capitalismo? ¿Quién terminará con el capitalismo?

El capitalismo tardío es un término ambiguo. El estado tardío puede implicar la muerte o el final, como cuando hablamos de mi difunto abuelo [my late grandfather] o de cuando cae el día [the late afternoon]. Cuando el sociólogo alemán Werner Sombart utilizó por primera vez el término a principios del siglo XX, capitalismo tardío significaba el fin del capitalismo. Sin embargo, «tardío» en su forma superlativa también sugiere actualidad o vanguardia y no apunta a la desaparición de algo, sino a su perfeccionamiento y avance.