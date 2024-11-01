Cómo Madrid desbancó en los últimos años a Cataluña como la región más rica de España

Cataluña ha sido considerada históricamente la locomotora económica de España, gracias a su potente sector industrial, mientras que Madrid concentraba el poder político, sede de todo el aparato administrativo estatal y centro de toma de decisiones pero las cosas han ido cambiando en las últimas dos décadas, marcadas por el crecimiento económico de Madrid y el descenso en exportaciones y la crisis del proceso independentista en Cataluña desde 2017.