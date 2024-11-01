edición general
6 meneos
36 clics
Cómo Madrid desbancó en los últimos años a Cataluña como la región más rica de España

Cómo Madrid desbancó en los últimos años a Cataluña como la región más rica de España

Cataluña ha sido considerada históricamente la locomotora económica de España, gracias a su potente sector industrial, mientras que Madrid concentraba el poder político, sede de todo el aparato administrativo estatal y centro de toma de decisiones pero las cosas han ido cambiando en las últimas dos décadas, marcadas por el crecimiento económico de Madrid y el descenso en exportaciones y la crisis del proceso independentista en Cataluña desde 2017.

| etiquetas: madrid , desbanco , cataluña , region mas rica , españa , despoblacion
5 1 1 K 56 actualidad
8 comentarios
5 1 1 K 56 actualidad
tul #1 tul
arruinando el interior del pais
2 K 31
eltoloco #3 eltoloco *
Catalunya tiene de todo vive de su industria, del comercio, del turismo e incluso de la agricultura.

Madrid no tiene nada, vive de parasitar los impuestos del resto de España.
1 K 20
#6 Selection
#3 No tiene absolutamente ningún sentido este comentario, hasta donde yo sé Madrid es un contribuyente neto, el mayor del país, en impuestos.

Luego se podrá discutir si parasita de otras formas al resto de España, pero en impuestos está claro que no.
2 K 25
francesc1 #2 francesc1
A parte de lo dicho en el artículo, cabe destacar el hecho de tener cientos de miles de funcionarios y representantes públicos que consumen bienes y servicios en la capital del reino, mas los ministerios y realeza , ejércitos, sedes de los media… que son una fuente de circulación dinero. Y por otro lado la necesidad imperiosa de copiar todo aquello que ha funcionado en Cataluña. Por que no tienen mar que si pudiesen también tendrían su salón náutico. Y finalmente tener al Tito Floren, eso es el gran aspecto diferencial… :-D
1 K 18
Mala #4 Mala *
#2 Cuanado hablas de aquello que ha funcionado en Cataluña supongo que te refieres a las industrias tabaqueras cuando eran estatales y todo el mundo fumaba, mientras el tabaco cultivaba y secaba en Extremadura, o a la fabrica nacionel SEAT o ENASA y todas las empresas fabricantes de sus componentes. Pero clar..."Madrid nos roba".
2 K 28
have_a_nice_day #5 have_a_nice_day
Yo creo que esto tiene truco. Cuando lo del procés, el gobierno de Rajoy cambió la ley para que las empresas pudiesen cambiar su sede social por los boikots. Boikots que la misma derecha promovía. Las empresas que antes cotizaban en Cataluña de la noche a la mañana lo hicieron en Madrid
0 K 10
#8 hdptest001
En mi opinión, Cataluña ha perdido peso en el PIB de España al igual que otras comunidades en las que su economía esta mayormente apalancada en la industria. Por el contrario, Madrid ha ganado peso gracias a que su economía está mas diversificada y se apalanca mayormente en los servicios de alto valor añadido. Ahora mismo una economía de servicios de alto valor añadido es mucho más próspera que una economía industrial. Además, a Cataluña le ha penalizado mucho la inestabilidad política, el…   » ver todo el comentario
0 K 9
aupaatu #7 aupaatu
La aplicación de 155 y la vía libre para trasladar sus sedes a Madrid, igual no tiene nada que ver con los emprendedores Madrileños.
Si sumas que la transacción la convirtió en la Tabarnia Castellana cuna del Nacionalcatolicismo de la oligarquía Española,ya solo necesito el Tamayazo para completar su éxito empresarial.
0 K 8

menéame