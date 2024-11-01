¿Cómo es la luz de freno parpadeante que será obligatoria en Europa este mismo año?

La tecnología siempre ha tenido como objetivo mejorar la vida del usuario. Aplicada en el mundo del automóvil podemos ver mejoras notables en apartados como la conectividad y, sobre todo, la seguridad. Avances como el cinturón de seguridad o el ABS han contribuido a salvar millones de vidas, mientras que ahora tenemos las ADAS como ángel de la guarda mientras conducimos. Cada vez se van sumando más sistemas obligatorios por ley en los coches nuevos y ahora vamos a hablar de una novedad: la luz de freno parpadeante.